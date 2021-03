FTX s’apprête à sécuriser les privilèges de dénomination du stade NBA de Miami jusqu’en 2040

24 mars 2021 06:38 & nbspUTC

L’échange de crypto-monnaie FTX est sur le point de garantir les privilèges de dénomination du stade de Miami Heat jusqu’en 2040.

FTX a conclu un accord avec le comté de Miami-Dade sur une valeur de partenariat de 19 ans de 135 millions de dollars, pour désigner le stade natal de Miami Heat, le FTX Arena.

L’échange de dérivés de crypto-monnaie parrainé par Alameda Research est habituel à devenir le premier membre de l’industrie de la crypto à sécuriser les droits d’identification de la NBA, approbation indécise du conseil des commissaires du comté de Miami-Dade le 26 mars.

Le contrat marque un partenariat grand public important pour une étape fondée sur la cryptographie, qui verra FTX noué au Miami Heat jusqu’en 2040. Comme une part de l’annonce à la presse du comté de Miami-Dade le 23 mars, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a connu:

«Cette chance est plus que de mettre notre terme sur un bâtiment emblématique. C’est une coïncidence de donner de la valeur à la communauté croissante et diversifiée de Miami et de ses villes voisines, ainsi que de mettre en commun une communauté de championnat, une organisation de championnat et une culture de championnat.

Le rendu au Miami Herald Le comté de Miami-Dade verra 90 millions de dollars du contrat une fois que les dépenses et les paiements au Miami Heat seront soustraits, les fonds étant répartis entre les treize commissaires du comté et destinés à lutter contre la violence armée et la pauvreté.

La législation attribue «20% des revenus à chaque district de la même manière pour les paiements aux programmes et organisations qui luttent également contre la violence armée ou promeuvent la prospérité économique», les 80% résiduels étant distribués en fonction de la part de chaque district dans les homicides et les fusillades du comté. ».

Si l’accord est accepté, il marque un autre partenariat important garanti par FTX, car la crypto-bourse élargit vigoureusement sa répartition sur le marché depuis son introduction en 2019.

En août 2020, l’échange crypto a appris Blockfolio pour 150 millions de dollars, un outil de suivi de portefeuille d’actifs numériques avec une base d’opérateurs robuste de 6 millions. Utilisateur de Twitter «Litocoen. eth »a résumé les sentiments de nombreuses personnes en prononçant l’accord était« l’acquisition la plus intelligente de la crypto IMO ».

La bourse a répertorié une diversité d’actions grand public symbolisées pour attirer un marché plus large. En décembre, ils ont répertorié 5 actions liées à des sociétés de cannabis, ainsi que les contacts des traders de contribution aux contrats dérivés d’Airbnb et avant l’introduction en bourse.

À la suite du désaccord signalé concernant les investisseurs particuliers de r / Wallstreetbets et de la phase de négociation Robinhood, l’indice ar / Wallstreetbets coté en bourse de nombreux actifs tels que Doge, GameStop (GME) et AMC Entertainment (AMC).

