FTX signe Bitcoin Skeptic, Kevin O’Leary, en tant qu’ambassadeur ; Deal à payer en Crypto

L’échange de crypto-monnaie FTX s’est associé à long terme avec le capital-risqueur et investisseur de Shark Tank Kevin O’Leary. Kevin servira d’ambassadeur et de porte-parole de la plate-forme en pleine croissance.

Tout comme le partenariat de FTX avec Tom Brady et Gisele Bundchen, Kevin prendra une participation dans FTX.com et FTX.US et sera payé en crypto. Kevin a déclaré dans un communiqué,

«Les investisseurs institutionnels ont du mal à décider d’investir dans des actifs cryptographiques. Non pas parce qu’ils ne le souhaitent pas, mais parce qu’ils ont du mal à savoir avec certitude qu’ils seront 100 % conformes aux réglementations et aux exigences de déclaration. Je ne suis pas différent.

Sur ce, Kevin réitère sa déclaration de décembre dernier, lorsqu’il a déclaré que les investisseurs institutionnels des fonds souverains ne voulaient pas sauter dans le train Bitcoin parce qu'”ils craignent le régulateur”. Mais à l’époque, il avait également déclaré qu’il « attendait le jour où l’un de ces régulateurs s’attaquerait durement au bitcoin. Les hommes adultes vont pleurer quand cela arrivera », ajoutant, « ce n’est que de l’éther.

Il y a environ trois mois en avril, il a qualifié le Bitcoin de “pièce de sang” extraite en Chine à l’aide de charbon, ajoutant: “Pas de pièce de sang pour moi”.

“Je n’achète pas de pièces à moins de savoir où elles ont été extraites, quand elles ont été extraites, leur provenance”, avait-il déclaré à l’époque.

Maintenant, il s’est associé à FTX et, conformément à l’annonce officielle, Kevin a demandé que sa rémunération soit versée en actifs cryptographiques.

Selon lui, pour trouver des opportunités d’investissement crypto qui répondent à ses normes de conformité rigoureuses, il a signé un accord pluriannuel avec FTX. Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX a déclaré :

« C’est excitant d’avoir une véritable icône dans notre coin, et nous sommes ravis d’avoir un partenaire comme Kevin qui partage notre point de vue sur l’importance de la conformité. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.