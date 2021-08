FTX.US autorisera-t-il bientôt le trading au comptant ? Crypto nouveaux médias

in

Brett Harrison – le président de FTX.US, une filiale de FTX – a déclaré que sa bourse cherchait à proposer des échanges de dérivés cryptos dans les 12 mois.

FTX.US voit le trading au comptant dans son avenir

FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde après Binance. FTX.US, qui est basé en Californie, dispose actuellement d’options limitées pour les commerçants de cryptographie par rapport à sa société mère, car au moment de la rédaction de cet article, la société ne peut fournir de place que conformément à la réglementation relativement stricte des États-Unis.

Harrison a expliqué dans une interview :

Nous espérons vraiment être en mesure de les offrir d’ici un an. Très franchement, nous aurions pu ou dû commencer il y a longtemps, mais nous sommes définitivement intéressés à suivre le processus et à collaborer avec la CFTC pour pouvoir offrir ces produits aux États-Unis.

Il dit que pour que FTX.US propose des échanges au comptant, la société empruntera probablement l’une des deux voies. La première voie consiste à demander une licence et à suivre tout le processus de demande dès les premières étapes. La seconde consiste à acquérir une entreprise quelconque. Bien qu’il affirme que l’entreprise examine attentivement les deux idées en ce moment, elle ne sait pas encore laquelle prendre et ne divulgue aucun détail supplémentaire sur ses décisions futures.

Il expliqua:

Nous avons bien l’intention de passer par une forme ou une autre afin de pouvoir éventuellement devenir une bourse de produits dérivés autorisée. La possibilité de négocier des dérivés cryptographiques sur une bourse comme FTX.US est une énorme source de potentiel pour nous en tant qu’entreprise.

Sam Bankman-Fried – le propriétaire de FTX et de FTX.US – dit qu’il n’y a pas beaucoup d’affaires aux États-Unis en ce moment étant donné que son économie ne prend pas pleinement en charge l’activité de cryptographie. La réglementation a tendance à rendre les choses difficiles, et les choses pourraient potentiellement devenir encore plus difficiles dans un avenir proche si le dernier projet de loi sur les infrastructures s’appliquait.

Il déclare:

Il n’y a tout simplement pas autant d’affaires en cours là-bas en ce moment que vous vous en doutez, étant donné la taille de l’économie.

Il espère que son entreprise pourra contribuer au changement d’une manière ou d’une autre étant donné que l’entreprise a récemment gagné plus de 900 millions de dollars de nouveaux financements grâce à ce qui est sans doute considéré comme le plus grand tour de financement pour toute entreprise de crypto-monnaie dans l’histoire de l’espace. Bankman-Fried a déclaré qu’il aimerait utiliser l’argent pour se concentrer principalement sur l’expansion et la croissance aux États-Unis.

Un produit pour tous les investisseurs ?

En attendant, Harrison pense que le trading au comptant est une voie à suivre étant donné qu’il s’agit d’un domaine d’investissement qui pourrait faire des merveilles pour tous les traders. Il commente :

Nous voulons que notre produit soit un produit pour tout le monde. Je pense qu’il y a beaucoup de place dans cet espace pour avoir des investisseurs qui sont des investisseurs plus occasionnels.

Mots clés : Brett Harrison, FTX, FTX.US