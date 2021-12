FTX US & DC Sports Leader MSE établit des accords d’échange cryptographique et NFT pluriannuels

L’échange de crypto-monnaie FTX USA a annoncé le 20 décembre qu’il était devenu un partenaire d’échange de jetons et de crypto (NFT) non fongible avec Monumental Sports & Entertainment (MSE).

FTX US deviendra le partenaire crypté officiel de l’équipe de hockey MSE des Capitals de Washington, de l’équipe de basket-ball masculin des Washington Wizards, de l’équipe de basket-ball féminin Washington Mystery et de l’équipe de basket-ball Capital Go-Go, tout en obtenant le droit exclusif d’exclure les futurs NFT.

Cette coopération est la première fois que la grande famille américaine du sport et du divertissement entre dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Jim Van Stone, président des opérations commerciales et directeur commercial de MSE, a commenté cette coopération comme suit :

« L’intégration de la technologie blockchain avec l’expérience sportive ne fait que commencer, et ensemble, nous avancerons vers une toute nouvelle frontière qui enflammera les fans au-delà de ce qu’ils peuvent imaginer aujourd’hui. »

FTX US espère offrir une expérience mondiale cryptée unique aux fans de sport fidèles à Washington, DC. Depuis lors, la coopération est non seulement devenue une étape de plus dans l’échange de crypto-monnaie leader du secteur, mais aussi une puissance émergente dans le monde du sport mondial.

Début octobre de cette année, le FTX Derivatives Exchange a finalisé un financement de série B-1 de 420,69 millions de dollars auprès d’investisseurs majeurs. La valorisation totale a atteint 25 milliards de dollars.

Le 15 décembre, le FTX Derivatives Exchange a signé un accord de parrainage mondial avec l’équipe de basket-ball professionnel de la NBA, les Golden State Warriors, une décision qui assurera la présence de la marque FTX dans tout le stade de l’équipe connu sous le nom de « Chase Center ».

Auparavant, comme rapporté par Blockchain.News le 24 août, le géant américain de l’échange de crypto-monnaies FTX parraine l’Université de Californie à Berkeley (UCB) avec 17,5 millions de dollars en crypto-monnaies en échange de l’obtention du droit de nommage de 10 ans du California Memorial Stadium.

Source de l’image : Shutterstock