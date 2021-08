in

FTX.US embauche l’ancien avocat de la CFTC, qui a été l’avocat général du président de la SEC, Gary Gensler

Ce nouvel ajout vise à aider l’échange cryptographique en pleine croissance aux États-Unis, où il vise à devenir la plate-forme « leader du marché » en volume « au cours des deux prochaines années ».

Au milieu de l’examen réglementaire croissant en cours sur le marché des crypto-monnaies, l’échange de crypto-monnaies FTX.US a embauché Ryne Miller en tant qu’avocat général.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre l’équipe FTX.US. Nous travaillerons aux côtés des régulateurs américains pour amener les marchés d’actifs numériques réglementés aux clients américains », a déclaré Miller, qui rejoint FTX.US de Sullivan & Cromwell LLP, où il était co-responsable de sa pratique Commodities, Futures & Derivatives.

Ancien avocat de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), où il a été conseiller juridique de l’actuel président de la SEC, Gary Gensler, Miller possède une vaste expérience des valeurs mobilières et des produits dérivés.

«Nous sommes ravis que Ryne rejoigne l’équipe et nous guide à travers l’évolution du paysage réglementaire des crypto-monnaies et des dérivés. Son expertise et son leadership dans l’industrie seront essentiels alors que nous forgeons des relations de travail coopératives avec les régulateurs américains dans le cadre de l’expansion de nos activités », a déclaré Brett Harrison, président de FTX.US.

Dans son annonce officielle, FTX.US se décrit comme un échange de crypto-monnaies réglementé qui vise à « devenir l’échange de crypto-monnaie américain leader du marché en volume au cours des deux prochaines années ».

Les acteurs du marché de la cryptographie qualifient en fait la compétence juridique et réglementaire de FTX de “un fossé extrêmement sous-estimé”. C’est particulièrement important dans l’environnement actuel où l’industrie se développe rapidement, les institutions arrivent en masse et les régulateurs ne veulent pas qu’il reste un « Wild West » non réglementé.

En plus de diriger le paysage réglementaire, FTX est également parmi les très rares, sinon la seule entreprise à avoir considérablement intensifié ses efforts de marketing.

Dans ses efforts d’attestation, FTX a signé un partenariat avec League Championship Series (LCS) pour devenir son échange crypto officiel.

“Notre partenariat de sept ans avec FTX représente le plus grand accord de parrainage que Riot ait jamais signé pour une ligue d’esports”, lit-on dans le communiqué officiel.

À partir de ce week-end, la marque FTX apparaîtra sur la diffusion LCS autour de la devise la plus précieuse de League of Legends: Gold. L’échange parrainera également directement le LCS Most Improved Player Award.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.