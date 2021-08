FTX.US vise à offrir le trading de dérivés cryptographiques en moins d’un an et espère développer sa base de vente au détail

FTX

FTX.US vise à proposer le trading de dérivés cryptographiques en moins d’un an et espère développer sa base de vente au détail

L’échange de crypto-monnaie en croissance rapide FTX est prêt à gagner du terrain aux États-Unis. Outre la signature de plusieurs partenariats importants, FTX.US vise désormais à proposer le trading de dérivés cryptographiques en moins d’un an.

Lancé en 2020, FTX.US est une filiale du deuxième plus grand échange de crypto au monde FTX, fondé par le PDG Sam Bankman-Fried et propose à la fois des plateformes au comptant et des produits dérivés.

Actuellement, FTX.US n’autorise que le trading au comptant conformément aux cadres réglementaires aux États-Unis et propose une gamme d’offres limitée par rapport à son homologue international. Mais maintenant, ils espèrent proposer bientôt des produits dérivés à leurs clients américains. Dans une interview avec Market Insider, le président de FTX.US, Brett Harrison, a déclaré :

« Nous espérons vraiment être en mesure de les offrir d’ici un an.

« Franchement, nous aurions pu ou dû commencer il y a longtemps, mais nous sommes définitivement intéressés à suivre le processus et à collaborer avec la CFTC pour pouvoir proposer ces produits aux États-Unis. »

Cela pourrait être réalisé par deux voies qui impliquent de demander une licence à partir de zéro ou d’acquérir une entreprise. L’échange explore les deux possibilités mais a refusé de divulguer plus d’informations sur les acquisitions potentielles. Harrison a dit à Insider,

“Nous avons bien l’intention de passer par une forme ou une autre, afin de pouvoir éventuellement devenir une bourse de produits dérivés sous licence.” “La possibilité de négocier des dérivés cryptographiques sur une bourse comme FTX.US est une énorme source de potentiel pour nous en tant qu’entreprise.”

Le mois dernier, Bankman-Fried avait également déclaré que les États-Unis avaient « une énorme croissance potentielle ». Le même mois, FTX a levé 900 millions de dollars de financement de série B avec une valorisation de 18 milliards de dollars, dont la majorité, selon Bankamn-Fried, sera utilisée pour l’expansion et l’acquisition.

Récemment, lors de l’annonce de Ryne Miller en tant qu’avocat général, FTX.US s’est décrit comme un échange de crypto-monnaies réglementé qui vise à “devenir le principal échange de crypto-monnaies américain en volume au cours des deux prochaines années”.

Harrison est optimiste quant aux projets de la société d’offrir des dérivés crypto aux États-Unis, pointant du doigt le groupe CME réglementé, qui propose des contrats à terme et des options sur Bitcoin et Ether et a récemment lancé des contrats à terme sur micro bitcoins.

FTX.US, dont 70 % du volume des transactions provient d’institutions, vise également à développer sa base de vente au détail. Harrison a dit,

« Nous voulons que notre produit soit un produit pour tout le monde. » “Je pense qu’il y a beaucoup de place dans cet espace pour avoir des investisseurs qui sont des investisseurs plus occasionnels.”

Cette décision est différente de Coinbase, qui étend sa base institutionnelle et représente désormais 69% de son volume. Cependant, il représente moins de 6% de leurs revenus de 1,93 milliard de dollars.

AnTy

