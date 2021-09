FTX va inclure son logo sur les voitures de course de Formule 1 de Mercedes

FTX Trading – l’un des principaux échanges de dérivés cryptographiques – s’est récemment associé à l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas pour faire connaître sa marque pendant plusieurs saisons. La collaboration comportera des affichages saisissants du logo FTX sur les voitures et les coureurs de Mercedes.

FTX rencontre les fans de course

Tel que rapporté par Newswire, la marque FTX sera dévoilée pour la première fois – sous une forme ou une autre – lors du Grand Prix de Russie le 26 septembre. Il continuera à se développer sous diverses formes, jusqu’au début de la saison de course 2022.

Tout en étant présentés sur les voitures et les pilotes de Mercedes AMG, ils seront également affichés dans la flotte de camions de la société de course, dans leur garage et dans les installations d’accueil et de communication au bord de la piste. FTX aura également la possibilité de commercialiser sa marque via les pilotes Valterri Botas et Lewis Hamilton, en restant en contact étroit avec chacun d’eux.

Lewis Hamilton. Source : formule1.com

Parmi les autres initiatives prévues, citons le lancement d’une collecte NFT et l’intégration de FTX Pay.

Le PDG et cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est « ravi » du partenariat et de la chance qu’il offre d’« amplifier » la position de l’entreprise en tant que leader mondial de la crypto-monnaie.

Pendant ce temps, le PDG Toto Wolff de Mercedes-AMG Petronas pense que FTX constitue un partenariat approprié :

“[FTX’s] l’esprit d’innovation et l’énergie créative dans une industrie mondiale en développement si rapide en font un partenaire de premier ordre dans notre propre quête incessante de performance. Ensemble, nous sommes impatients de créer de nouvelles opportunités passionnantes pour dialoguer avec nos fans et leur offrir des expériences de classe mondiale. »

FTX à la rencontre des amateurs de sport

Ce n’est pas la première fois que FTX tire parti de l’industrie du sport pour son marketing. Plus tôt ce mois-ci, la superstar du basket-ball Stephen Curry a rejoint la plateforme de trading dans le cadre d’un autre accord de partenariat en tant qu’ambassadeur mondial, en échange d’une participation dans la société. Le meilleur joueur de football Tom Brady a conclu un accord similaire avec FTX, acceptant de le promouvoir pour la participation de l’entreprise.

Les athlètes ne sont pas seulement là pour l’argent non plus : Curry a demandé à ses fans des conseils honnêtes sur la façon de naviguer dans l’espace crypto le 6 septembre, tandis que Brady demande déjà à recevoir son salaire en crypto.

