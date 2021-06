FUBO Stock: 14 choses à savoir sur la fuboTV préférée de Reddit alors que les actions augmentent mercredi

FuboTV (NYSE :FUBO) l’action fait des vagues mercredi alors que les investisseurs sur Reddit renforcent l’une de leurs entreprises préférées.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le stock FUBO aujourd’hui.

FuboTV est un service de streaming auquel les utilisateurs peuvent s’inscrire en mettant l’accent sur la couverture sportive en direct. Cette couverture comprend les qualifications pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud qui se déroulent cette semaine. La société teste également un nouveau service qui permet aux utilisateurs d’accéder aux données en direct pendant le flux. Il comprendra également des questions triviales auxquelles les utilisateurs pourront répondre pour avoir une chance de gagner un an de service gratuitement. C’est un sacré prix étant donné que le coût mensuel d’un abonnement est de 65 $. FuboTV dit que l’objectif est de tester le niveau d’interactivité que les abonnés attendent du service. Cela survient alors qu’il se prépare à lancer une plate-forme de jeu via son service plus tard cette année. Cela permettrait aux abonnés de parier sur des jeux et la société espère que cela augmentera l’engagement et les revenus. Les abonnés à fuboTV bénéficient également d’un large éventail de programmes originaux via le service de streaming. Cela inclut de nombreuses couvertures de la qualification pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud cette semaine. Le contenu à surveiller comprend les émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match. Toutes ces émissions seront disponibles en anglais et en espagnol. Bien que le service de streaming se concentre sur les sports en direct, il permet également aux utilisateurs de regarder d’autres contenus. Cela inclut des émissions telles que This Is Us, The Simpsons, The Walking Dead, The Bachelor, Shark Tank, etc.

L’action FUBO est en hausse de 15,1% mercredi après-midi.

Reddit a été en feu aujourd’hui avec de nombreuses nouvelles provenant du centre social Internet.

Les traders sur la plate-forme augmentent les actions de leurs actions préférées aujourd’hui. Qui comprend La mûre (NYSE :BB) et Divertissement AMC (NYSE :AMC), ainsi que les principales actions dont on parle sur WSB aujourd’hui. Découvrez toutes ces informations sur les liens suivants.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

