FUBO Stock: 5 choses qui font sourire les investisseurs de fuboTV aujourd’hui

FuboTV (NYSE:FUBO) les résultats du premier trimestre de l’exercice 2021 sont sortis mardi soir, et maintenant l’action FUBO s’envole mercredi. Cela vient après que les revenus déclarés de 119,7 millions de dollars aient dépassé l’estimation des analystes de 103,9 millions de dollars. En outre, les pertes de base et diluées de la société par action de 59 cents étaient pires que les attentes des analystes d’une perte de 11 cents.

De plus, voici ce qu’il convient de mentionner d’autre dans le dernier rapport sur les résultats de fuboTV:

Les pertes par action ajustées étaient de 67,8% pires qu’une perte de 1,83 cents au premier trimestre 2020. Les revenus du trimestre sont nettement plus élevés d’une année à l’autre (en glissement annuel) par rapport à 7,3 millions de dollars au premier trimestre 2020. La perte d’exploitation de 65,08 millions de dollars était plus élevée que la perte de 18,13 millions de dollars l’année précédente. Le rapport sur les résultats de fuboTV comprend également une perte nette de 70,19 millions de dollars; c’est 24,6% de mieux, comparé à une perte de 56,34 millions de dollars au premier trimestre 2020. En outre, la société a déclaré qu’elle avait terminé le trimestre avec 590 000 abonnés – une hausse de 105% par rapport à 287 000 un an plus tôt.

En outre, le co-fondateur et PDG David Gandler et le président exécutif Edgar Bronfman ont dit ceci à propos des bénéfices de l’action FUBO:

«Le premier trimestre de fuboTV a été un point d’inflexion dans notre activité et nous a mis en place pour ce que nous prévoyons être une excellente 2021. Au premier trimestre, nous avons poursuivi notre trajectoire de croissance, plus que doublant nos revenus totaux, nos revenus publicitaires et nos abonnés payants, malgré tendances saisonnières. Comme le souligne notre expansion continue de nos marges d’une année à l’autre, nous progressons bien sur la voie de la rentabilité, tout en investissant dans notre croissance future. »

La société a également mis à jour ses prévisions concernant les revenus et les abonnés dans la publication des résultats. Cela comprenait des revenus compris entre 520 et 530 millions de dollars et des abonnés entre 830 000 et 850 000 à la fin de l’exercice 2021.

L’action FUBO était en hausse de 11,1% mercredi matin.

