Fubo Stock est prêt à rebondir, il lui faut juste du temps

Lorsque Netflix (NASDAQ :NFLX) est entré en scène, j’ai d’abord résisté à la thèse haussière de son stock. Le concept était tout simplement trop nouveau. Mais heureusement, j’étais flexible sur ce front et j’ai rapidement changé d’avis. La donnée la plus importante est que j’ai également «coupé le cordon» du câble. Des millions ont fait de même et des milliards d’autres suivront finalement. C’est la thèse haussière derrière FuboTV (NYSE :FUBO) stock aussi. Il surfe sur une vague continue de changement.

Le concept de diffusion multimédia en continu est encore relativement nouveau, mais le sentiment a basculé. Il ne fait plus aucun doute que c’est la méthode de choix. Le streaming est le statu quo, et cela alimente directement l’opportunité FUBO. Il s’agit désormais de savoir « si » et « quand » le reste du monde y basculera.

Le succès de la de Disney (NYSE :DIS) Disney+ en est une preuve supplémentaire. Finalement, il n’y aura que des “coupeurs de cordon” ou des jamais de cordon. En attendant, il y a des millions de ménages qui sont encore entre les deux. La piste sera longue et le stock FUBO peut bien se porter au fil du temps.

Modèle commercial solide et stock faible

Le concept derrière les actions de streaming est irréprochable. Malheureusement, l’action FUBO est en baisse de 57% par rapport à son niveau record. C’est même après le rallye de 4,4% de jeudi.

En toute honnêteté, le rallye de 120% de décembre était trop beau pour être vrai. Par conséquent, il était logique que les actions aient tout rendu, puis certains en deux semaines. Mais l’année de Reddit trading, les taureaux ont recommencé en janvier.

Cependant, c’est à ce moment-là que le relais vraiment baissier a commencé.

À partir de 57 $ par action, il a rapidement perdu de l’altitude. Les taureaux ont essayé à plusieurs reprises de trouver pied, mais ils ont échoué. Les niveaux à noter étaient proches de 40 $ et 33 $ par action. Actuellement, la première zone de résistance majeure est à 31 $ par action.

Je nous ai emmenés nous promener dans Fubo Pain Lane pour apprendre de l’action. Les taureaux devraient s’attendre à des résistances de ces mêmes niveaux sur le chemin du retour. Mais avant que cela ne se produise, le stock FUBO doit rester au-dessus de 24,50 $. Perdre cela inviterait les vendeurs de momentum à tenter une correction de 15 %. Ce n’est pas ma prévision, mais c’est un scénario qui pourrait se dérouler.

N’oubliez pas que parfois les actions chutent sans que ce soit leur faute. Si les indices trébuchent, ils entraîneront le bon et le mauvais avec eux. Si cela se produisait, je serais là pour attraper le couteau qui tombe dans le stock FUBO. Si je possède déjà des actions, je ne voudrais pas en ajouter sans nouvelles informations.

Ceux qui cherchent à déployer un risque haussier devraient maintenant envisager d’utiliser des options. Là, il est facile d’obtenir un stock FUBO long et de laisser place à l’erreur. La vente de put permet que cela se produise. Un investisseur achète des options de vente pour se protéger d’un autre qui cherche à entrer dans le stock. Ce serait le scénario gagnant-gagnant classique.

Le stock FUBO est raisonnable

Jusqu’à présent, nous avons discuté de l’opportunité générale du streaming et des détails techniques du stock. Quant aux fondamentaux de l’entreprise, ils sont prometteurs. Il est trop nouveau pour juger sévèrement ses marges. Mais comme il a un rapport prix/vente à un chiffre, je le juge raisonnable. La croissance des revenus est suffisamment bonne pour que cette métrique soit un atout.

Cet argument se renforce si l’action FUBO continue de baisser.

En conclusion, je voudrais réitérer le message qu’il s’agit d’une opportunité à saisir. Mais je continuerais également à élever la prudence globale autour de toutes les actions. J’ai mis en garde contre les turbulences début mai pour les bénéfices. Le titre a chuté de plus de 20 % avant de reprendre pied. Avant cela, j’ai également écrit sur l’utilisation d’options pour le négocier en février. Cela aurait également généré des bénéfices même si le stock s’est effondré.

