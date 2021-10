Fubo Stock est tenu de générer des gains à court terme plus tôt que tard

Fubo (NYSE :FUBO) le stock est trop sauvage compte tenu de la stabilité du concept de streaming. Netflix (NASDAQ :NFLX) a fait tout le travail acharné et a établi la tendance pour l’avenir. Disney (NYSE :DIS) a pris le relais et accélère le pas. Pour cette raison, l’action FUBO se portera bien avec un marché haussier.

Ce n’est plus si, mais plutôt quand tout le monde diffusera du contenu multimédia. Nous avons déjà changé dans ma maison et nous utilisons actuellement YouTube-TV pour cela.

Je quitterais le navire pour Fubo en un instant si l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google m’a toujours donné raison. Agréger du contenu et le diffuser en streaming est une entreprise gagnante. La croissance du compte de résultat de Fubo appuie cette affirmation.

Pendant ce temps, le stock ne représente pas un niveau de confiance approprié. C’est souvent sur des terrains branlants. Il est entré en 2021 avec une vague massive d’achats. Quarante jours plus tard, l’action FUBO avait déjà augmenté de plus de 110% et tout perdu deux fois. Ensuite, les choses ont empiré alors qu’il a suivi le marché jusqu’à ses plus bas en mai.

Êtes-vous encore étourdi? Cela ne s’arrête pas là. Après la correction de mai, l’action a poursuivi son rallye à 95 %. Enfin, une certaine stabilité est venue avec l’été. Depuis juillet, il joue au ping-pong dans une fourchette latérale de 8 $. Une fois que le prix dépasse l’une ou l’autre de ses limites, il devrait continuer dans cette direction.

Action FUBO : l’avantage va aux taureaux

Actuellement, les taureaux sont sous contrôle et le stock approche les 33 $ par action. Au-dessus de cela, les vendeurs capituleraient et le rallye s’accélérerait pour 8 $ supplémentaires. À plus court terme, les traders devraient attendre la cassure avant de la poursuivre. À long terme, l’action FUBO constitue une thèse haussière convaincante. Mais échanger les lignes de bataille à court terme offre des opportunités amusantes.

Chasser les déchirures est amusant, mais sur les mauvais stents, les investisseurs feraient bien d’acheter également des dips. Jusqu’à présent, il a suivi les indices en général, il leur faudra donc continuer à être haussier. Les ours sur ce front capitulent également car ils sont au bord de nouveaux sommets. Néanmoins, il y a encore des experts qui soutiennent que nous méritons une correction. Jusqu’à présent, les données ne supportent pas cette notion.

Nous avons un océan de liquidités dans l’économie américaine et nous avons toujours le soutien de la banque centrale. Le processus de réduction ne se termine pas avant le milieu de l’année prochaine au plus tôt. Cela nous garantit un assouplissement quantitatif jusque-là, la Réserve fédérale reste donc notre amie. De plus, la Maison-Blanche est en plein mode dépenses.

Le stock FUBO sortira de la gamme

Si FUBO TV plonge dans 24 $ par action, cela constituerait une bonne opportunité d’acheter la baisse. Les marchés d’options offrent de nombreuses stratégies qui permettraient aux investisseurs d’y être haussiers avec protection. Par exemple, les mauvais jours, je peux vendre un put de décembre FUBO et récupérer un crédit pour celui-ci. Cette position ne nécessiterait pas d’argent de sa poche et laisserait peut-être jusqu’à 20% de tampon. L’utilisation d’options peut être intimidante en raison des idées fausses sur le risque. Ils ont une mauvaise réputation de danger, mais une utilisation responsable assure en réalité la sécurité.

Car rien n’a changé dans ses fondamentaux. Je reformule essentiellement mon sentiment haussier global sur le titre. Début août, j’ai écrit une note sur le rebond à venir. Un rallye rapide de 25% a suivi, mais ce fut un pic brutal et n’a pas duré longtemps.

De plus, dans cette note, j’ai également souligné les zones de résistance et nous les abordons maintenant. Par conséquent, la plage que j’ai notée ci-dessus est toujours en jeu jusqu’à sa mort. Cela pourrait signifier qu’il y a des vendeurs qui se cachent ici jusqu’à ce que les taureaux les éliminent. Être long maintenant ou attendre après coup dépend du calendrier de l’investisseur.

