Fubo TV: coût, chaînes et comment s’inscrire

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas du service de diffusion télévisée en direct le plus connu du marché, Fubo TV est en fait l’un des meilleurs disponibles. Le prix est similaire à YouTube TV et Hulu avec Live TV, bien qu’il regorge de dizaines de chaînes de sport et de divertissement supplémentaires, il est impossible de trouver un meilleur endroit pour diffuser la large sélection de chaînes de télévision en direct que vous pouvez trouver sur Fubo.

Source: Fubo TV

Offrant un accès à plus de 100 chaînes en direct, les abonnements mensuels de Fubo TV ne comportent pas de frais cachés et ne vous obligent pas à signer un contrat comme le ferait un câblodistributeur traditionnel. Fubo utilise votre emplacement pour inclure des chaînes locales avec votre abonnement mensuel ainsi que le cas échéant, telles que ABC, CBS, Fox, NBC, Univision, Telemundo et The CW. Si vous constatez que vous n’utilisez plus le service, vous pouvez mettre fin à votre abonnement à tout moment sans pénalité.

Combien coûte Fubo TV?

Le plan de base Fubo coûte 64,99 $ par mois et comprend plus de 100 chaînes en direct que vous pouvez regarder à votre guise, tandis que le plan Elite coûte 79,99 $ et comprend 44 chaînes supplémentaires, un DVR cloud mis à niveau, et plus encore. Le nombre exact de chaînes que vous recevrez varie en fonction de votre emplacement, bien que le site Web de Fubo puisse vous montrer toutes les chaînes que vous recevrez dans chaque plan en un coup d’œil. Un troisième plan comprend uniquement les chaînes de télévision en espagnol pour seulement 33 $ par mois. De plus, encore plus de chaînes et de fonctionnalités peuvent être ajoutées à l’un des forfaits moyennant des frais mensuels supplémentaires.

Quels sont les projets de Fubo TV?

Vous avez le choix entre trois plans sur Fubo TV, à partir de 64,99 $ avec le plan Fubo Family. Avec plus de 100 chaînes de télévision en direct, vous avez également accès à un DVR cloud avec 250 heures d’espace de stockage ainsi que la possibilité de regarder jusqu’à trois appareils en même temps. Ce niveau comprend une tonne de chaînes sportives telles que FS1 et FS2, NBCSN, NFL Network, Bein Sports, TUDN, CBS Sports Network, NBC Golf, etc., ainsi que des chaînes d’actualités et de divertissement telles que MSNBC, HGTV, Food Network, Lifetime, SYFY, Freeform, Disney Channel, Nickelodeon, MTV, CMT, VH1, BET, TLC, Comedy Central et bien d’autres.

Pendant ce temps, le plan Elite de Fubo coûte 79,99 $ par mois et comprend 44 chaînes de divertissement supplémentaires telles que BET Her, Teen Nick, DIY Network, GSN, NBA TV, ESPNews, MTV Classic, Logo, Fuse, etc. Vous aurez également l’espace de stockage du DVR dans le cloud augmenté jusqu’à 1000 heures et pourrez regarder jusqu’à cinq écrans simultanément au lieu de seulement trois.

Il existe une troisième option pour le public hispanophone. Le plan Latino Quarterly ne coûte que 33 $ par mois et ne comprend que les meilleures chaînes de télévision en espagnol, telles que ESPN HD Deportes, Unimás, Nat Geo Mundo, Discovery En Espanol, TUDN et 11 chaînes TUDNXtra, Galavisión, etc. Ce plan comprend également 250 heures de stockage DVR dans le cloud et la possibilité de regarder jusqu’à trois appareils à la fois.

Comment puis-je obtenir Fubo TV gratuitement?

Trois essais gratuits sont actuellement disponibles sur Fubo TV. Vous pouvez vous inscrire au plan Fubo Family, Fubo Elite ou Latino Quarterly et marquer vos sept premiers jours d’accès entièrement gratuits. Vous devrez saisir vos informations de facturation pour vous inscrire, mais vous ne serez facturé qu’après la fin de votre essai gratuit de 7 jours. Vous pouvez annuler l’essai à tout moment pendant la période de 7 jours sans être facturé si vous ne souhaitez pas rester abonné.

Qu’en est-il des offres Fubo TV?

Trouver une offre Fubo TV est assez rare. Cependant, si vous êtes intéressé par le plan Fubo Family, une façon d’économiser sur votre abonnement consiste à payer trois mois à l’avance. En vous abonnant sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, vous mettrez à niveau votre espace de stockage DVR cloud à 1000 heures et pourrez regarder sur jusqu’à cinq écrans simultanément pour le même coût mensuel de 64,99 $.

Quelles chaînes diffusent sur Fubo TV?

Fubo TV vous permet de regarder plus de 100 chaînes avec son plan de base Fubo Family, bien que le nombre exact varie en fonction de votre emplacement. Avec des modules complémentaires et des chaînes supplémentaires disponibles à l’achat séparément, vous pourriez potentiellement avoir accès à plus de 210 chaînes en fonction de votre lieu de résidence. Le site Web de Fubo propose une liste de chaînes pour afficher toutes les chaînes de télévision en direct que vous pourrez regarder dans votre région actuelle.

Quelles chaînes locales propose Fubo TV?

Fubo TV utilise votre emplacement afin que vous puissiez diffuser les chaînes de télévision locales dans votre région, telles que ABC, FOX, NBC, CBS, The CW, Telemundo et Univision. Cela signifie que l’endroit où vous vivez déterminera si certains d’entre eux sont réellement disponibles ou non. Utilisez le guide des chaînes de télévision Fubo sur son site Web pour voir quelles chaînes locales vous pourrez diffuser.

Comment puis-je regarder Fubo TV?

Ce service de streaming est un excellent choix pour les familles car il offre la possibilité de regarder jusqu’à cinq écrans simultanément. Téléchargez simplement l’application Fubo TV sur l’appareil de votre choix pour commencer à diffuser partout où vous allez. Que vous souhaitiez regarder sur votre Smart TV Samsung à la maison, sur un smartphone ou une tablette Android ou iOS, ou même avec un Fire TV Stick ou un Roku Streaming Stick pendant que vous voyagez, vous n’aurez jamais à manquer un jeu ou un épisode de votre émission préférée plus jamais. Les autres appareils sur lesquels vous pouvez regarder Fubo TV incluent Apple TV, les consoles Xbox, votre ordinateur et Chromecast.