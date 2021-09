FuboTV : Coût, chaînes et comment s’inscrire

Bien qu’il ne soit peut-être pas le service de diffusion en direct de télévision en direct le plus connu sur le marché, FuboTV est l’un des meilleurs disponibles. Alors que FuboTV a un prix similaire à YouTube TV et Hulu avec Live TV, il regorge de dizaines de chaînes de sports et de divertissement supplémentaires, ce qui rend presque impossible de trouver un meilleur endroit pour diffuser.

Sports et divertissement en direct

FuboTV

Votre plaque tournante pour le sport, le divertissement et plus encore

Les forfaits FuboTV commencent à 65 $ par mois et incluent l’accès à plus de 100 chaînes de télévision en direct avec votre abonnement ! Il existe également un niveau avec uniquement des chaînes en espagnol disponibles pour seulement 33 $ par mois. Commencez votre essai gratuit maintenant pour découvrir le service avant de payer un centime.

Qu’est-ce que FuboTV ?

Le service de streaming FuboTV utilise votre emplacement pour inclure des chaînes locales avec votre abonnement mensuel et vous donne accès à plus de 100 chaînes en direct. Sur la plupart des marchés, cela inclut ABC, FOX, NBC, CBS, The CW, Telemundo, Univision et divers réseaux de divertissement et de style de vie.

Entre autres avantages, les plans d’abonnement mensuels de Fubo n’ont pas de frais cachés et vous n’êtes pas obligé de signer un contrat comme le ferait un câblodistributeur traditionnel. Si vous décidez finalement que vous n’utilisez pas le service, vous pouvez choisir de mettre fin à votre abonnement à tout moment sans pénalité.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Combien coûte FuboTV ?

Source : Fubo TV

Il existe trois plans principaux parmi lesquels choisir chez FuboTV. Comme YouTube TV, Fubo TV commence à 64,99 $ avec le plan Fubo Starter. En plus de l’accès à plus de 100 chaînes de télévision en direct, Fubo donne également accès à plus de 130 événements en streaming en 4K, à un DVR cloud avec 250 heures de stockage et à la possibilité de diffuser jusqu’à trois appareils en même temps. De plus, ce niveau intègre des chaînes sportives telles que FS1 et FS2, NBCSN, NFL Network, Bein Sports, TUDN, CBS Sports Network, NBC Golf, etc., ainsi que des chaînes d’information et de divertissement telles que MSNBC, HGTV, Food Network, Lifetime, SYFY, Freeform , Disney Channel, Nickelodeon, MTV, CMT, VH1, BET, TLC et Comedy Central.

Pendant ce temps, le plan Pro de Fubo coûte 69,99 $ par mois et fait passer le plan Starter au niveau supérieur. En plus d’inclure plus de 100 chaînes en direct et plus de 130 événements en 4K, le plan Pro augmente le stockage DVR dans le cloud à 1 000 heures et vous permet de diffuser jusqu’à 10 écrans à la maison.

L’option d’abonnement la plus complète de Fubo est le plan Elite, qui coûte 79,99 $ par mois et comprend 48 chaînes de divertissement supplémentaires telles que BET Her, Teen Nick, DIY Network, GSN, NBA TV, ESPNews, MTV Classic, Logo, Fuse, etc. Ce plan augmente également l’espace de stockage du DVR dans le cloud à 1 000 heures et vous permet de diffuser jusqu’à trois écrans simultanément sur 10 appareils distincts à la maison.

Il existe également une quatrième option pour le public hispanophone. Le forfait Latino Plus ne coûte que 33 $ par mois et comprend les meilleures chaînes de télévision en langue espagnole, telles que ESPN HD Deportes, Unimás, Nat Geo Mundo, Discovery En Espanol, TUDN et 11 chaînes TUDNXtra, Galavisión, etc. Ce plan comprend également 250 heures de stockage DVR dans le cloud et la possibilité de regarder jusqu’à deux écrans à la fois. Cependant, il convient de souligner qu’il s’agit du seul plan FuboTV qui n’offre pas d’essai gratuit.

Quelles chaînes sont sur FuboTV ?

Source : Fubo TV

FuboTV vous permet de regarder plus de 100 chaînes avec son forfait de base Fubo Starter, bien que le nombre exact varie en fonction de votre emplacement. Avec des modules complémentaires et des chaînes supplémentaires disponibles à l’achat séparément, vous pourriez potentiellement avoir accès à plus de 210 chaînes selon votre lieu de résidence. Voici comment cela se décompose.

Chaînes sur FuboTV

FuboTV utilise votre emplacement pour que vous puissiez diffuser des chaînes de télévision locales dans votre région, telles que ABC, FOX, NBC, CBS, The CW, Telemundo et Univision. Bien que ces réseaux locaux soient disponibles sur la plupart des marchés, ils sont bloqués dans certaines régions en raison de restrictions de licence. Donc, avant de vous inscrire, vous voudrez consulter le guide des chaînes de télévision Fubo sur son site Web pour voir quelles chaînes locales vous pourrez diffuser dans votre région.

Le site Web de Fubo propose également une liste de chaînes pour afficher toutes les chaînes de télévision en direct que vous pourrez regarder dans votre région actuelle. Les chaînes supplémentaires sur la plupart des marchés incluent HGTV, ESPN, FX, TLC, Animal Planet, BBC America, CM, Discovery, Disney Channel, Freeform, ID, National Geographic, MTV, Hallmark Channel, OWN, etc.

Extensions de chaînes FuboTV

Fubo vous permet également d’améliorer votre expérience de streaming avec une série de modules complémentaires de chaînes, qui peuvent être ajoutés à votre forfait moyennant des frais supplémentaires chaque mois. Plus précisément, FuboTV propose actuellement six options d’extension de réseau premium, dont le prix varie de 4,99 $ à 10,99 $ par mois. Il s’agit d’AMC Premiere, Epix, Rai Italia, Showtime, Starz et TV5 Monde.

Les amateurs de sport peuvent également envisager de saisir le module complémentaire Sports Plus de Fubo, qui apporte plus de 25 chaînes sportives supplémentaires à votre forfait mensuel pour seulement 10,99 $ par mois. Parmi les plus de 25 réseaux sportifs figurent NFL RedZone, ESPNews, MLB Network, NBA TV, NHL Network, Pac-12 Network, Tennis Channel et Zona Futbol.

Un autre forfait remarquable est le forfait Fubo Extra, qui est déjà inclus dans l’abonnement Elite, mais peut être ajouté aux forfaits Starter ou Pro pour 7,99 $ supplémentaires par mois. Cet ensemble comprend environ 48 chaînes de divertissement supplémentaires, telles que BBC World News, BET Her, Destination America, MTV Live, Sony Movie Channel et une sélection de réseaux sportifs.

Voici la liste complète des modules complémentaires de la chaîne FuboTV :

Showtime + Starz + Epix – 19,99 $ Showtime – 10,99 $ Epix – 5,99 $ Starz – 8,99 $ AMC Premiere – 4,99 $ Sports Plus avec NFL Redzone – 10,99 $ Fubo Extra – 7,99 $ International Sports Plus – 6,99 $ Adventure Plus – 4,99 $ Sports Lite – 9,99 $ Latino Plus – 19,99 $ RAI Italia – 8,99 $ TV5MONDE – 9,99 $ Portugais Plus – 14,99 $ Entretenimiento Plus – 4,99 $

Dans quels pays FuboTV est-il disponible ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Alors que la plupart des programmes sur FuboTV ne sont disponibles qu’aux États-Unis et dans les territoires américains, la plate-forme propose également des services au Canada et en Espagne. Cependant, la programmation disponible dans ces régions n’est pas la même que celle disponible aux États-Unis

Le plan de base de FuboTV Canada est disponible sous forme d’abonnement mensuel (14,99 CAD/mois), trimestriel (29,99 CAD/trimestre) ou annuel (99,99 CAD/an) et comprend beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports Canada, BenficaTV, Fight Network, fuboTV Sports Network, GameTV, MLB Network et Paramount Network. Chacun des trois forfaits FuboTV Canada dispose également de 250 heures de stockage DVR en nuage et de partage familial, ce qui vous permet de diffuser à partir de trois appareils à la fois.

Pendant ce temps, le plan de base FuboTV Espagne est disponible sous forme d’abonnement mensuel (4,99 €/mois), trimestriel (11,97 €/qtr) ou annuel (35,88 €/an). Ce service comprend 24H, Antena3, Atreseries, Clan, Comedy Central, La 1, La 2, La Sexta, Mega, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Neox, Nova, Paramount, Teledeportes et TVE Catalunya.

Quels appareils prennent en charge FuboTV ?

Source : Fubo TV

FuboTV est un excellent choix pour les familles car il offre la possibilité de regarder jusqu’à trois écrans simultanément et est compatible avec plusieurs appareils de streaming. Comme une variété d’autres plates-formes, les utilisateurs peuvent accéder à l’application FuboTV sur une sélection de Smart TV et de smartphones ou tablettes Android ou iOS, ainsi que via les produits Amazon Fire TV et Roku. Voici une liste complète des appareils de streaming qui prennent actuellement en charge FuboTV.

Plateforme FuboTV Téléphones/tablettes Android ✔️ Android TV ✔️ Chromecast ✔️ iOS & iPadOS ✔️ Apple TV ✔️ Tablettes Fire ✔️ Appareils FireTV ✔️ Roku ✔️ Xbox One/X/S ✔️ PlayStation 4/5 ❌ Oculus ❌ TiVo ❌ Nintendo Switch ❌ Smart TV Samsung ( 2015 et plus récent)

Vizio SmartCast (2016 et plus récent)

LG (2018 et plus récent)

Hisense (2020 et plus récent)

Xfinity

De plus, il convient de noter que l’application FuboTV n’est actuellement pas disponible sur les plateformes Smart TV (Samsung, LG, Hisense) ou les consoles Xbox au Canada.

Existe-t-il des offres FuboTV ?

Trouver un accord FuboTV est assez rare. Cependant, il convient de souligner que FuboTV vous permet de mettre à niveau certains aspects de votre plan sans passer au niveau d’abonnement suivant.

Plus précisément, vous pouvez choisir d’augmenter votre DVR cloud à 250 heures pour 9,99 $/mois supplémentaires ou d’augmenter votre stockage DVR cloud à 1000 pour 16,99 $/mois. Vous pouvez également ajouter l’option Family Share pour 5,99 $/mois, permettant à trois personnes de diffuser simultanément, ou ajouter la fonction Écrans illimités pour 9,99 $/mois. Ce module complémentaire vous permet de regarder jusqu’à 10 appareils à la fois sur votre réseau domestique, plus deux en déplacement.

Il existe également trois essais gratuits disponibles sur FuboTV en ce moment. En tant que tel, vous pouvez vous inscrire au plan Fubo Starter, Fubo Pro ou Fubo Elite et marquer vos sept premiers jours d’accès entièrement gratuits. Vous devrez entrer vos informations de facturation pour vous inscrire, mais vous ne serez facturé qu’après la fin de votre essai gratuit de 7 jours. Vous pouvez annuler l’essai à tout moment pendant les sept jours sans être facturé si vous ne souhaitez pas rester abonné. Comme mentionné ci-dessus, Fubo ne vous permet pas de vous inscrire à l’essai gratuit si vous vous inscrivez au forfait Latino Plus.

Télévision en direct sans les frais de câble

FuboTV

Regardez les sports et les nouvelles séries maintenant

FuboTV propose trois niveaux d’abonnement, qui vous donnent accès à plus de 100 chaînes de télévision en direct, ainsi qu’à différents niveaux de stockage DVR dans le cloud et plus encore. Commencez votre essai gratuit maintenant pour découvrir le service avant de payer un centime.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

