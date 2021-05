FuboTV vs YouTube TV: À quoi devriez-vous vous inscrire?

Les amateurs de sport se réjouissent

Le service de diffusion en continu de remplacement de câble FuboTV se concentre principalement sur les chaînes proposant des sports en direct, notamment la NFL, la MLB, la NBA, la LNH, la MLS et le football international. Vous trouverez également des actualités, des séries réseau et une médiathèque à la demande.

Avantages

Gamme impressionnante de sports en direct en streaming 4K pour le sport Plus de chaînes

Les inconvénients

Les modules complémentaires de stockage DVR cloud TBS, TNT, CNN Limited manquants s’additionnent

YouTube TV propose la télévision en direct, des vidéos à la demande et un DVR basé sur le cloud. Parmi les 85 chaînes incluses dans le cadre du service figurent les quatre réseaux de diffusion Big Four. Vous avez également la possibilité d’ajouter des chaînes premium.

Avantages

Gamme impressionnante de sports en direct Grande gamme globale de chaînes DVR cloud illimité

Les inconvénients

Pas de visionnage hors ligne Pas de lecture HD Restrictions sur certains contenus sportifs

FuboTV et YouTube TV offrent le meilleur de la couverture sportive en direct en dehors d’un forfait câblé traditionnel. Les plans de FuboTV offrent plus de chaînes que YouTube TV, mais vous pouvez étendre les deux services avec des modules complémentaires et des forfaits de chaînes premium. YouTube TV propose également un stockage DVR cloud illimité, tandis que Fubo TV facture un stockage supplémentaire.

Fubo TV vs YouTube TV: prix et fonctionnalités

En ce qui concerne l’abordabilité, FuboTV et YouTube TV proposent des forfaits de 64,99 $ par mois, mais FuboTV a techniquement plus d’options à partir du saut. Le plan Fubo Starter coûte 64,99 $ par mois et vous donne accès à plus de 100 chaînes en direct et à 250 heures de stockage DVR dans le cloud. En comparaison, YouTube TV propose un seul plan pour 64,99 $ par mois, comprenant 85 réseaux de diffusion et de câble et un stockage DVR illimité dans le cloud.

Si vous recherchez plus de contenu, le plan Fubo Elite coûte 79,99 $ par mois et offre un accès à 153 chaînes, y compris les chaînes Fubo Extra supplémentaires. Le plan Elite comprend également 1000 heures de DVR basé sur le cloud et jusqu’à cinq flux à la fois.

YouTube TV propose également plusieurs modules complémentaires de chaîne premium, que vous pouvez ajouter à votre abonnement mensuel pour une somme modique. Certaines des chaînes premium proposées avec YouTube TV incluent EPIX pour 6 USD par mois, AMC + pour 7 USD par mois et HBO Max pour 15 USD par mois.

FuboTV Starter FuboTV Elite YouTube TV Prix 65 $ / mois. 80 $ / mois 65 $ / mois Streaming HD (sélectionner le contenu) ✔️ ✔️ ✔️ Streaming 4K (sélectionner le contenu) ✔️ ✔️ ✔️ Flux simultanés 2 5 3 Limite de profil par compte 6 6 6

YouTube TV propose également le module complémentaire Premium Sports Plus, qui coûte 10,99 USD supplémentaires par mois, ou le forfait Divertissement Plus pour 29,99 USD par mois. Ce dernier forfait vous permet d’économiser environ 5 $ par rapport à l’ajout de chaque canal premium individuellement.

En ce qui concerne la qualité du streaming, la programmation en direct de FuboTV prend en charge les flux 720p / 60fps, tandis que la plupart du contenu à la demande disponible sur Fubo TV est disponible en 1080p. Une sélection de contenus principalement sportifs est également disponible en 4K sur les appareils compatibles. Ce contenu est trouvé en recherchant “4K” dans l’application FuboTV.

YouTube TV propose certains titres en haute définition (HD) ou 4K Ultra Haute Définition (UHD) qui peuvent être visionnés sur des appareils dotés de capacités HD ou 4K. Cependant, la lecture HD n’est actuellement pas disponible pour le streaming YouTube TV sur les navigateurs Web en dehors de Safari.

FuboTV vs YouTube TV: profils et contrôles parentaux

En ce qui concerne les profils individuels, FuboTV et YouTube TV autorisent jusqu’à six par compte. Mais là où le plan Starter de FuboTV permet uniquement aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément sur différents profils, YouTube TV autorise trois flux simultanés sur différents appareils.

Semblable à Hulu + Live TV, FuboTV propose un module complémentaire Family Share, qui coûte 5,99 $ de plus par mois et vous permet de diffuser à partir d’un total de trois appareils. Vous pouvez également ajouter la fonctionnalité FuboTV Unlimited Streams pour 9,99 $ par mois. Ce module complémentaire vous permet de diffuser jusqu’à 10 appareils pris en charge tout en étant connecté à votre réseau domestique. Il vous permet également de diffuser à partir de deux appareils mobiles ou navigateurs Web pour un total de 12 appareils.

Plateforme FuboTV YouTube TV Lecteurs AirTV ❌ ✔️ Téléphones / tablettes Android ✔️ ✔️ Android TV ✔️ ✔️ Chromebook ❌ ✔️ Chromecast ✔️ ✔️ Google Nest ✔️ ✔️ Apple TV ✔️ ✔️ iPhone, iPad ✔️ ✔️ Tablettes Fire ✔️ ️ Appareils FireTV ️ ✔ ✔️ Tablettes Fire ✔️ ️ Appareils FireTV ️ ✔ ✔️ Roku ✔ ✔️ ✔️ PlayStation 4 ✔️ ✔️ Nintendo Switch ✔️ ✔️ Oculus Go ✔️ ❌ TiVo Stream 4K ✔️ ❌ Echo Show ✔️ ❌ Téléviseurs intelligents Téléviseurs Vizio SmartCast 3.0

Insignia HD / 4K

HiSense

Philips

Pointu

Sony BRAVIA

Téléviseurs Roku

Téléviseurs TCL Vizio SmartCast

Téléviseurs Roku

Samsung (certains modèles)

Téléviseur LG

Téléviseurs HiSense

Bien que FuboTV n’offre pas de contrôle parental, les utilisateurs peuvent toujours configurer le contrôle parental directement via leurs appareils de streaming. Les appareils de diffusion en continu qui permettent cela incluent Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV et Roku. En comparaison, YouTube TV permet aux utilisateurs de définir le contrôle parental dans la section des paramètres du compte. Tout ce que vous avez à faire est de naviguer vers les paramètres, de trouver «Mode restreint» dans le menu déroulant et de changer la valeur par défaut de «Off» à «On».

FuboTV vs YouTube TV: chaînes et contenu

Parmi les quelque 100 chaînes proposées dans le cadre du plan Starter de FuboTV figurent les réseaux et chaînes Big Four tels que AMC, BBC America, Bravo, E !, Disney Channel, Freeform et Food Network. Vous trouverez également divers réseaux sportifs, notamment CBS Sports Network, ESPN et Big 10 Network. Depuis juillet 2020, FuboTV ne propose plus TNT, TBS, CNN, Adult Swim, Cartoon Network, Boomerang, truTV, HLN, TCM, CNN Español et CNN International.

Source: FuboTV

Le plan FuboTV Elite promet l’accès à environ 160 chaînes. Cela comprend toutes les chaînes incluses dans le plan Starter et le bouquet de chaînes Fubo Extra, composé de 47 chaînes de divertissement supplémentaires. Parmi les chaînes supplémentaires figurent Cooking Channel, NBA TV, MLB Network, Revolt, Teen Nick, Destination America et Discovery Family.

En plus de son bouquet de chaînes Fubo Extra, FuboTV propose une variété d’autres modules complémentaires. Le forfait Sports Plus coûte 8,99 $ par mois et comprend des réseaux tels que NFL RedZone, Stadium, Tennis Channel et Sports Illustrated TV. Pendant ce temps, le forfait Fubo Cycling coûte 11,99 $ supplémentaires par mois et comprend Fubo Cycling, Fox Soccer Plus et Zona Futbol, ​​entre autres réseaux.

En ce qui concerne les réseaux non anglais, le forfait Latino Plus de Fubo coûte 7,99 $ par mois et comprend des réseaux tels que Fox Deportes, Zona Futbol, ​​GolTV Spanish et CNN en Español. Pendant ce temps, le Fubo Rai Italia coûte 7,99 $ par mois et vous offre une couverture italienne du football Seria A et Coppa Italia, ainsi que des nouvelles, des émissions et des films. Fubo propose également un forfait portugais Plus, qui coûte 14,99 $ de plus par mois et comprend Benfica TV, Gol TV et RTP International.

Les trois options supplémentaires de chaîne premium de FuboTV sont la suite Showtime pour 10,99 $ par mois, le module complémentaire AMC Premiere pour 4,99 $ par mois et la collection EPIX pour 5,99 $ par mois.

Source: YouTube TV

YouTube TV offre moins de variété sur 85 chaînes, mais propose toujours un solide mélange de réseaux populaires, y compris les Big Four. Vous aurez également accès à ESPN, HGTV, TNT, CNN, Food Network, Nickelodeon, NFL Network, AMC et Comedy Central. Les autres réseaux sportifs disponibles dans le cadre du plan comprennent le Big Ten Network, CBS Sports, NBC Sports, The Tennis Channel et le SEC Network.

De plus, YouTube TV propose 17 modules complémentaires de chaînes premium, dont AMC + pour 5 USD par mois, Cinemax pour 10 USD par mois, Showtime pour 11 USD par mois et HBO Max pour 15 USD par mois. YouTube TV propose également un forfait Sports Plus pour 10,99 $ par mois et MLB.TV en tant que module complémentaire pour 25 $ par mois. Vous pouvez également payer des frais uniques de 130 $ pour toute la saison MLB. Les personnes intéressées par plus d’une chaîne premium peuvent également opter pour le forfait Divertissement Plus, y compris HBO Max, Showtime et Starz, pour 30 $ supplémentaires par mois.

FuboTV vs YouTube TV: quel service devriez-vous choisir?

Source: Keegan Prosser / Android Central

Alors que YouTube TV avait l’habitude de se démarquer de FuboTV parce qu’elle avait ESPN, les deux services offrent actuellement le réseau et s’adressent aux fans de sport. Au-delà de l’athlétisme, FuboTV et YouTube TV offrent également un mélange impressionnant de chaînes de divertissement pour les fans non sportifs de votre maison.

Et bien que YouTube TV propose moins de chaînes que les deux plans de FuboTV, l’absence de réseaux Turner sur Fubo TV peut être un facteur décisif pour certains téléspectateurs. De plus, le stockage DVR cloud illimité de YouTube TV peut également être un facteur décisif. D’un autre côté, FuboTV a également plus de variété dans les réseaux appartenant à ABC, mais YouTube TV propose plus de réseaux ViacomCBS avant les modules complémentaires.

En fin de compte, décider quel service vous convient le mieux dépend probablement des listes de chaînes spécifiques, ainsi que du budget que vous avez réservé pour les modules complémentaires ciblés. Si vous ne savez toujours pas quel service essayer, FuboTV et YouTube TV proposent une période d’essai gratuite de 7 jours. Inscrivez-vous maintenant et voyez quel service est fait pour vous!

Sports en direct et plus

FuboTV

Regardez le contenu en direct maintenant

FuboTV est le meilleur service pour les amateurs de sport qui veulent assister au prochain grand match en 4K. Le service propose également une variété de reportages en direct et de séries sur le réseau, ainsi que du contenu à la demande.

TV en direct et modules complémentaires premium

YouTube TV

Sports et divertissements en direct maintenant

YouTube TV offre aux abonnés 85 chaînes en direct, couvrant les sports, les actualités et les divertissements. Vous pouvez également profiter des services de stockage DVR cloud illimité et enregistrer de nouveaux épisodes de vos émissions préférées pour les visionner plus tard.

