Fucsovics : Connaître les cotes du Serbe pour les quarts de finale de Wimbledon

06/07/2021 à 18:26 CEST

Ronald Gonçalves

Actuellement, Novak Djokovic est intraitable. L’athlète emblématique a une fois de plus montré pourquoi il est le propriétaire mérité de la première place au classement ATP, s’imposer confortablement au cours de Wimbledon afin d’ajouter un nouveau titre à votre étagère. Cependant, Marton Fucsovics se présente sur la route pour l’empêcher, se retrouvant ainsi en quarts de finale de la compétition.

A ce propos, il faut noter que le Serbe et le Hongrois ont déjà eu l’occasion de se rencontrer sur le terrain. Plus précisément, le 2018 New York US Open et le Qatar ExxonMobil Open 2019 étaient les scénarios d’évolution de leurs deux litiges, qui ont tous deux abouti à la victoire de Nole. Le dernier, remarquablement, est connu parce qu’il est né d’un retour des Balkans, étant que Fucsovic a réussi à le dépasser lors du premier set à la surprise de tous les fans de sport.

Même comme ça, les bookmakers postulent la victoire de Djokovic en la payant à 1,01 euros, alors que la conquête de Fucsovics est évaluée à 15 euros. De cette façon, les impressions générales suggèrent que le joueur de tennis historique se qualifiera pour les demi-finales de Wimbledon, bien que cela ne soit confirmé – ou démenti – que demain, mercredi 7 juin.