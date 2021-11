FuelBuddy élève Adnan Kidwai au poste de PDG (International) et nomme Neeraj Gupta au poste de PDG (Inde)

Neeraj Gupta apporte plus de 20 ans d’expérience dans la planification des ventes, du marketing et du développement commercial.

FuelBuddy a nommé Neeraj Gupta au poste de PDG, Inde et a promu Adnan Kidwai au poste de PDG (international) de FuelBuddy. Les nominations s’inscrivent dans la continuité de la volonté de FuelBuddy d’attirer les meilleurs talents mondiaux et d’atteindre son objectif d’étendre sa présence dans de nouvelles zones géographiques.

Avec sa profonde expérience et ses compétences en leadership, Neeraj Gupta est bien placé pour tirer parti du succès des affaires en Inde et stimuler la croissance, a déclaré SK Narvar, Fuel Buddy : « Ce sont des moments passionnants pour FuelBuddy, où l’Inde reste une priorité pour la stratégie de croissance de FuelBuddy. en Inde, également avec l’élévation d’Adnan Kidwai, nous sommes confiants de maximiser toutes les opportunités qui nous attendent », a-t-il ajouté.

Neeraj Gupta apporte plus de 20 ans d’expérience dans la planification des ventes, du marketing et du développement commercial. Il a déjà travaillé avec des organisations telles que Ford, Tata Motors Finance, ICICI Bank, Barclays et Nissan Group of India pour n’en nommer que quelques-unes. « C’est un honneur de diriger cette entreprise passionnante avec un excellent portefeuille de clients. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe FuelBuddy et de consolider notre position de leader sur le marché », a déclaré Neeraj Gupta, PDG (Inde), FuelBuddy.

Neeraj Gupta sera principalement responsable de l’élaboration des stratégies, de la mise en œuvre de la vision et de la conduite de la mission de FuelBuddy avec Adnan Kidwai.

La société FuelBuddy, basée à Delhi, créée en 2016, est un service de livraison de carburant basé sur une application, l’IoT et le cloud qui permet aux clients d’utiliser des analyses avancées pour contrôler et surveiller les données. Il s’agit d’une plate-forme technologique, qui fournit une livraison de carburant à domicile ainsi que divers services à valeur ajoutée.

