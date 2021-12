Fuenlabrada limoge José Luis Oltra

15/12/2021 à 00h20 CET

La passe ronde angoissante de Fuenlabrada en Copa del Rey a eu des conséquences sous la forme d’un limogeage. Peu de temps après avoir terminé le match contre San Sebastián de los Reyes au deuxième tour, l’équipe de Madrid a annoncé le départ de son entraîneur, José Luis Oltra.

« Le CF Fuenlabrada a décidé de mettre fin au lien qui l’unissait à José Luis Oltra. L’entraîneur ferme sa scène après son arrivée au Club en février dernier. Du CF Fuenlabrada, nous voulons remercier José Luis Oltra et le personnel d’entraîneurs qui sont arrivés ensemble à lui, Fran Blanco et Marcos Chena, leur travail et leur dévouement. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leur avenir », a déclaré le club dans un communiqué.

Fuenla a certifié son passage à la phase suivante de la Coupe après sa victoire aux tirs au but plus que serrés (4-5). Le duel avait atteint la fin du temps réglementaire sans but et il n’y avait pas eu de but en prolongation, donc l’égalité est allée aux pénalités maximales.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Oltra est arrivé dans l’équipe madrilène en février dernier pour remplacer José Ramón Sandoval.

L’équipe madrilène est embourbée en championnat dans des positions de relégation, occupant la 19e position avec seulement 19 points dans son casier et a déjà cumulé plusieurs matchs sans gagner.