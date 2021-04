Fuerteventura, un paradis menacé par divers projets

04/08/2021 à 10:52 CEST

Un paysage caractérisé par des dunes, de longues plages et de vastes zones de badlands (terrain volcanique impraticable) sont la marque naturelle de Fuerteventura. Mais ces dernières années l’île subit une forte pression sur son environnement, qui menace de modifier le paysage caractéristique de Conejero avec des projets urbains.

Dans le cadre d’une économie basée sur le tourisme de masse, le Cabildo de Fuerteventura a tenté de réaliser plusieurs projets liés à la construction de grands complexes de loisirs et d’hôtels de luxe ces dernières années.

Mais ce n’est pas seulement la brique. Il existe également de nombreux projets dans les domaines des énergies renouvelables qui, en raison de leur taille et de leur emplacement, sont de plus en plus préoccupants.

Mais le développement économique sans cérémonie de Fuerteventura vient de loin. Plus précisément, cela a commencé dans les années 90. Sur l’île, le tourisme, tant dans l’arrivée des touristes et leurs nuitées que dans le secteur de l’immobilier de construction, provient de l’île à environ 70% du produit intérieur brut et emploie plus de 60% de la main-d’œuvre.

Fuerteventura est considéré l’île espagnole avec le plus grand poids proportionnel du tourisme: pour 100 habitants, il reçoit plus de 2 200 touristes par an, au-dessus de Lanzarote ou d’Ibiza. L’activité touristique occupe une bonne partie de la côte orientale de Fuerteventura, en particulier dans les municipalités de La Oliva, Pájara et Antigua; en revanche, il est sous-développé sur la côte ouest et à l’intérieur des terres.

Malgré le fait que le sol soit protégé par des personnages tels que la réserve de biosphère ou les parcs naturels et ruraux, cela n’a pas empêché de nombreux endroits d’être victimes de la dégradation: les dunes de Corralejo, les plages de Sotavento, certains espaces intérieurs de l’île, et les environs de Puerto del Rosario et Caleta de Fuste, où la construction excédentaire a réduit la valeur paysagère et environnementale de la région.

Urbanisateur Intentona

En 2017, le Ministère Régional de l’Aménagement du Territoire dirigé par Blas Acosta (PSOE), s’est engagé à revoir le Plan d’Aménagement Insulaire (PIO) pour augmenter significativement le nombre de lits touristiques et la zone destinée à l’approvisionnement industriel et commercial sur l’île.

Fuerteventura comptait, avant la crise des coronavirus, 62000 places d’hébergement, plus de 160 établissements touristiques et environ 150000 touristes venaient sur l’île par mois.

Mais même à ce moment de prospérité, le Conseil insulaire se cachait déjà dans la «situation économique difficile»; qui a traversé l’île pour défendre cette croissance et « débloquer l’investissement stratégique dans le tourisme ».

Ce plan insulaire, dont l’approbation s’est heurtée de front à l’opposition, proposé de créer jusqu’à 12 zones touristiques, dans certains desquels il n’y avait pas encore un seul bâtiment. En fin de compte, les nouvelles modifications ont été laissées sur la table et n’ont jamais été effectuées ni incluses dans le PIO entré en vigueur en 2020.

Dreamland: le macro-complexe du cinéma

Après avoir tenté sans succès de s’implanter à Tenerife et Gran Canaria, Dreamland, un complexe de macro-loisirs pour cinéphiles, s’est concentré sur l’île de Fuerteventura, où il tente actuellement de trouver un logement, non sans difficultés.

L’affaire était ronde, car le bas prix du terrain rustique permettait aux promoteurs d’acheter le terrain pour la macrostructure de cette ville cinématographique à un prix dérisoire. C’est un espace situé à seulement 400 mètres du Parc Naturel des Dunes de Corralejo.

Le projet dispose d’un budget d’exécution proche de 77 millions d’euros, et il ne consisterait pas seulement en un centre dédié aux travaux de post-production et aux effets spéciaux de l’industrie audiovisuelle mondiale, mais il deviendrait également un un véritable parc d’attractions avec des hôtels, des restaurants et des musées.

Pourquoi ne pas construire ce complexe sur un terrain urbain? Bien que les promoteurs se cachent dans le meilleur emplacement du point choisi, les raisons semblent être purement économiques, puisque le prix du mètre carré en terrain urbain est beaucoup plus élevé.

Pour se mettre au travail, seule la déclaration d’intérêt insulaire du Cabildo de Fuerteventura était nécessaire, ce qui n’a cependant pas abouti en raison de la position des partis d’opposition et même des partenaires du gouvernement socialiste.

L’initiative s’est également heurtée au collectif Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, qui considère «que les sols rustiques doivent être entretenus, voire améliorés. Ne cherchez pas de raccourcis légaux pour le consacrer à des fins industrielles & rdquor;. Pour cette raison, ils ont insisté sur le fait que « pour ce type d’activité, il y a déjà suffisamment de terrains urbains ou de zones industrielles avec des zones libres ».

Comme remède possible à cette lutte d’intérêts, le maire de Puerto del Rosario, Juan Jimenez, a maintenant proposé localiser le macroprojet dans la commune qui abrite la capitale de l’île.

«Puerto del Rosario a besoin de projets ambitieux de ce type, étant donné les points en faveur que sa mise en service entraînerait dans notre municipalité et, en plus, il pourrait être installé sur un terrain rustique commun dans la municipalité», a-t-il assuré sur Onda Fuerteventura à la mi-mars. C’est encore un mystère où ce projet se terminera, qui continue de pendre sur l’île comme une épée de Damoclès.

Les énergies renouvelables sont amorcées avec la nature

Si les énergies renouvelables sont le grand pari mondial pour parvenir à la décarbonisation, à Fuerteventura, leur mise en œuvre tourne au cauchemar.

Les parcs éoliens et photovoltaïques construits et à construire menacent le paysage naturel, avec une augmentation des installations qui dépasse largement la demande locale. Dans la capitale de l’île l’installation de 22 parcs éoliens au total est prévue, ce qui représente 2,6 millions de mètres carrés. Sur l’ensemble de l’île, il est également prévu d’installer 51 autres parcs photovoltaïques, qui occuperont un espace de 4 millions de mètres carrés.

La production photovoltaïque de ces parcs est estimée à environ 217,30 MW, tandis que celle de l’éolien pourrait être de 227,63 MW. Au total, près de 450 MW pour une population qui, à sa demande maximale – quand il y a du tourisme – n’a besoin que de 76 MW.

L’ingénieur Roque Calero, qui a étudié la mise en œuvre des énergies renouvelables sur l’île, a déclaré dans une émission de Radio Sintonía que pour le moment «tout le monde vient « chasser » la terre aux îles, non seulement pour installer des énergies renouvelables dans le futur, mais aussi pour augmenter la valeur de ces entreprises.

L’ingénieur a estimé que la collaboration des autorités insulaires est nécessaire pour arrêter ce développement touristique vorace qui menace de détruire le paysage naturel et préservé d’une île au milieu de l’Atlantique.

Et un camping caravane dans une zone protégée

D’autre part, il y a à peine trois mois, le Cabildo a déclaré d’intérêt social la construction d’un camping pour caravanes dans la région de Piedra Playa, dans la ville d’El Cotillo. Il s’agit d’une zone protégée en tant que zone spéciale de protection des oiseaux (ZEPA) et intégrée au réseau Natura 2000.

Bien que le promoteur présente le projet comme «un camp spécialisé pour l’observation des oiseaux et le tourisme sportif & rdquor; et intégré dans la «modalité ornithologique d’écotourisme», Ecologistas en Acción a mis en évidence son impact.

Cet «écocamping» comprendra cinq cabanes en bois, un espace pour les stations d’épuration, un enclos pour caravanes et tentes et une capacité de 200 personnes.

En bref, de larges secteurs de la société insulaire craignent qu’un boom touristique et urbain ne menace la richesse naturelle et pittoresque d’une île qui a toujours été caractérisée par sa tranquillité et son authenticité.