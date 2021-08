Fuga: Melodies Of Steel Review en cours: Furry Strategy RPG

Nous avons tous peur, Mei. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Lorsque leurs parents et tuteurs sont kidnappés par l’empire Berman lors d’une attaque surprise contre leur paisible village, un groupe de jeunes enfants se réfugie dans un ancien char de combat qui prend vie, les propulsant tête baissée dans les horreurs de la guerre. Je ne sais pas si les jeunes héros de Fuga: Melodies of Steel étant des chatons et des chiots anthropomorphes rendent la situation meilleure ou pire.

Fuga: Melodies of Steel, sorti à la fin du mois dernier pour consoles et PC, est le dernier jeu de la série Little Tail Bronx du développeur japonais CyberConnect2. CyberConnect est principalement connu pour ses jeux de combat animés comme la série Naruto Ultimate Ninja Storm, mais de temps en temps, il sort un jeu se déroulant dans son propre monde fantastique steampunk composé d’îles flottantes peuplées de chiens et de chats anthropomorphes. Il y a d’abord eu le jeu d’action-plateforme Tail Concerto en 1998. Il a été suivi en 2010 par le jeu de rôle et d’action Solatorobo : Red the Hunter pour la Nintendo DS. 2014 a apporté le RPG social mobile uniquement au Japon, Little Tail Story.

Et maintenant, nous avons Fuga: Melodies of Steel, le premier jeu auto-édité de CyberConnect2 et le premier de ce que le développeur appelle la “Trilogie de la vengeance”. Dans ce cas particulier, la vengeance est celle d’un groupe d’enfants s’attaquant à un fantasme à fourrure analogue à l’armée allemande de la Seconde Guerre mondiale pour tenter de sauver leurs parents et/ou grands-parents kidnappés.

Le méchant chien, le colonel Bretzel. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

L’énorme char de combat ancien connu sous le nom de Taranis aide les enfants dans leur voyage de vengeance. C’est une plate-forme de combat mobile qui semble presque avoir été conçue pour être pilotée et habitée par des enfants. Il comprend des couchettes pour enfants, une petite zone agricole, une buanderie, une station de mise à niveau, un réfectoire et un énorme canon capable de détruire n’importe quel ennemi au prix d’une âme d’enfant. Plus à ce sujet dans un peu.

G/O Media peut toucher une commission

Le Taranis sert de base à une bande très adorable d’enfants perdus et pelucheux. Il y a Malt et Mei, des chiots grand frère et petite soeur qui ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes et espèrent sauver leurs grands-parents des vils Bermans. À 12 ans, Malt est le plus vieux de l’équipage, ce qui est tellement triste à imaginer. Il est en charge d’un groupe hétéroclite qui comprend Hannah, 12 ans, un félin guilleret qui veut être médecin, Chick et Hack, une paire de chiots jumeaux de six ans et Boron Brioche, 10 ans. , un catboy aux gros os qui a fini par être le premier que j’ai sacrifié au Soul Cannon.

Appuyez sur A pour payer la vie d’un enfant et obtenir une carte gratuite pour sortir de la bataille. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Vous voyez, quelle que soit la race ancienne qui a construit les Taranis, il y avait un bouton insidieux “Je gagne” sous la forme du Soul Cannon. Lorsque le Taranis subit d’énormes dégâts au combat et qu’il semble que les enfants pourraient être submergés, ils ont la possibilité de tirer avec le Soul Cannon. Tout ce que vous, le joueur, avez à faire est de choisir lequel de vos précieux bébés animaux sacrifier comme carburant pour le tir. Une fois que vous avez pris la décision, l’enfant choisi entre dans la chambre des munitions, dit son dernier au revoir, puis boum : ennemi détruit, enfant parti.

Ce n’est pas une attitude à avoir, Kyle. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

L’intérêt de Fuga: Melodies of Iron est de ne jamais utiliser le Soul Cannon. Au début du jeu, un événement scénarisé vous oblige à l’utiliser, et à moins que vous ne soyez complètement mort à l’intérieur, il brise votre cœur en un million de morceaux. Une fois que la fumée s’est dissipée, les enfants applaudissent tous la défaite de leur ennemi, puis les questions commencent. Attends, où est Boron ? Est-ce sa cravate par terre devant la porte de Soul Cannon ? Oh non, Boron.

Ensuite, le jeu remonte le temps et vous permet d’essayer à nouveau la bataille, cette fois après avoir déverrouillé la possibilité d’améliorer les armes des Taranis et avoir fait parler les enfants pendant les segments « d’entracte » pour améliorer leurs relations et débloquer des capacités de coopération pour utiliser au combat. Les segments d’entracte vous permettent également de vous promener à l’intérieur du Taranis, de mieux connaître vos enfants et leurs amis, ce qui aggrave encore les moments où une bataille acharnée contre des ennemis adultes les rend terrifiés ou déprimés.

Mécaniquement parlant, les batailles au tour par tour entre l’équipage de Taranis et leurs méchants adversaires Berman sont assez engageantes. Chaque enfant de votre équipe a une affinité pour l’un des trois types d’armes des Taranis : canon, mitrailleuse ou lance-grenades. L’armure ennemie a des faiblesses contre des types d’armes spécifiques. Frapper les ennemis avec l’arme contre laquelle ils sont faibles les repousse dans l’ordre du tour, alors les combats se transforment en ce joli petit ballet de changement entre les enfants et les types d’armes pour maximiser l’efficacité du tour. C’est assez agréable, surtout lorsque vous obtenez le bon niveau de combat.

Dans mes heures les plus sombres, je ris toujours quand je marque le CUL. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Ce qui n’est pas vraiment amusant, c’est de mener ces enfants au combat après combat. Si les Taranis subissent beaucoup de dégâts, leur moral peut chuter, diminuant ainsi leur efficacité. Ils deviennent effrayés, comme ils devraient l’être. Il ne s’agit pas seulement d’être blessé au combat non plus. L’idée qu’ils tuent d’autres êtres vivants pèse également lourd.

C’est à ce moment précis que j’ai su que le jeu allait devenir très sombre. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

En jouant à travers Fuga, les sentiments des enfants passent toujours en premier pour moi. Pas seulement parce que je suis moi-même père de deux enfants de l’âge d’un tank, mais parce que les développeurs ont conçu le jeu de cette façon. Il est conçu pour tirer sur les cordes de votre cœur. Chaque fois que j’ai l’impression de me sentir à l’aise avec cette distribution originale de jeunes chats et chiens traversant la campagne dans leur énorme char de combat, le jeu me rappelle que ce sont des enfants traumatisés et que ce n’est pas bien.

L’humeur des enfants joue un rôle majeur dans et hors de la bataille. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Leur santé mentale est littéralement entre mes mains ici.

Je ne peux pas juste… les tenir ou quelque chose comme ça ? Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Je ne vais pas mentir. Jouer à travers Fuga: Melodies of Steel a été assez difficile pour moi. C’est un jeu lourd avec des thèmes lourds et un design artistique trompeusement délicieux qui continue d’essayer de me convaincre que je joue à quelque chose de beaucoup plus mignon que Fuga ne l’est réellement. À un moment donné, alors que je jouais, mon fils de 10 ans, Seamus, s’est assis à côté de moi et a commencé à lire les lignes des enfants à voix haute pendant que je jouais, et j’étais ravi jusqu’à ce qu’il commence à parler des horreurs de la guerre dans sa meilleure chanson. voix de bande dessinée. Inutile de dire que nous ne rejouerons pas celui-ci ensemble de si tôt.

Je vais quand même jouer. Ces pauvres enfants ont besoin de leur famille, et j’ai besoin de la tranquillité d’esprit qui viendra de savoir que leur voyage pénible se termine de manière satisfaisante.