Fugees reporte la tournée de la réunion | Fourche

Fugees reporte leur prochaine tournée de retrouvailles, qui devait commencer à Chicago le 2 novembre. Le groupe a partagé la nouvelle sur Instagram vendredi 29 octobre, écrivant que la décision était « d’assurer la meilleure chance que toutes les villes de la tournée sont entièrement ouverts afin que nous puissions jouer pour autant de fans que possible. Ils n’ont pas encore annoncé leurs dates de maquillage, qui sont prévues pour « début 2022 ». Voir plus ci-dessous.

Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel ont annoncé les spectacles en septembre en commémoration du 25e anniversaire de leur célèbre deuxième album The Score. Ils ont donné un spectacle éphémère à New York le lendemain de l’annonce, leur premier concert ensemble en 15 ans.

Lisez le long métrage de Pitchfork « The Fugees Reunion Show Felt Like a Miracle » sur le terrain.