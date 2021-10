Fuir? Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a eu une conversation HT extra-longue grâce à une vessie solide

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a été un génie tactique pendant son mandat avec les Bavarois jusqu’à présent, mais il faut s’interroger sur son niveau d’engagement envers l’équipe.

Dans un rapport choquant de Bild, Nagelsmann a admis qu’il devait généralement écourter ses discussions à la mi-temps pour s’occuper d’une, hum, affaire personnelle.

Le problème?

Nagelsmann utilise généralement la mi-temps pour se revivre.

C’est exact! Il doit généralement prendre une fuite.

(GRANDS HOUSSURES !)

Écoutons l’homme, lui-même, parler de sa routine normale à la mi-temps.

« J’ai montré cinq scènes (du match), ce qui est en fait beaucoup. Plus que d’habitude; généralement, il se situe entre trois et cinq. Mais ils me connaissent un peu maintenant : je parle relativement vite. J’ai probablement parlé très rapidement pendant la pause », a déclaré Nagelsmann en parlant de ce qu’il commente à la mi-temps. « Et la grande différence par rapport à d’habitude, c’est que je n’ai pas eu à faire pipi pendant ces 15 minutes. C’est pourquoi j’ai pu obtenir les 35 secondes chronométrées dont j’ai généralement besoin plus rapidement.

Je pense qu’il est temps que nous commencions à remettre en question l’engagement de Nagelsmann envers l’équipe s’il ne peut même pas enfiler une paire de sous-vêtements Depend pour terminer ses discours à la mi-temps !

Peut-être que Nagelsmann pourrait suivre l’exemple de Billy Madison et devenir un pionnier pour les Bavarois :

Il n’est pas nécessaire de quitter le jeu – ou votre discours à la mi-temps – pour vous soulager.

Kingsley Coman ne peut pas s’enregistrer à cause de problèmes gastro-intestinaux ? Eh bien, laisse tomber, mec… euh, peut-être pas dans ce cas. Peut-être qu’il suffit de retourner aux toilettes pour celui-là mon gars.

Quoi qu’il en soit, si vous devez faire pipi… laissez-le aller gratuitement (mais pas sur l’herbe à l’Allianz Arena… cela nécessiterait une série de messages d’enquête sur Grass Works et ma combinaison Hazmat est chez le nettoyeur).