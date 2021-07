Fuite audio de Florentino Perez: “Raul et Casillas sont les plus grandes fraudes du Real Madrid”

Le journal espagnol El Confidencial a publié des fuites audio enregistrées en 2006 mettant en vedette le président du Real Madrid Florentino Perez critiquant fortement les légendes du club Raul Gonzalez et Iker Casillas.

« Casillas n’est pas un gardien de but standard du Real Madrid, que puis-je dire ? Il ne l’est pas et ne l’a jamais été. Il a été un grand échec pour nous. Le problème, c’est que les gens l’adorent, l’aiment, lui parlent, ils le soutiennent tellement. Il est l’une des plus grandes fraudes et l’autre est Raul, les deux plus grandes fraudes du Real Madrid sont d’abord Raul et le deuxième Casillas », a déclaré Perez dans ces audios.

Il avait aussi quelques mots à dire sur les joueurs en général :

« Les joueurs sont très égoïstes, vous ne pouvez compter sur eux pour rien au monde. Si vous le faites, vous avez fait une erreur et ils vous laisseront tomber, c’est ridicule. J’ai une très mauvaise vue sur les joueurs”, ajoute-t-il.

Ces commentaires sont extrêmement controversés même s’ils sont publiés 15 ans après leur enregistrement. S’il est clair que la relation de Perez avec les joueurs a été endommagée lorsqu’il a quitté son poste de président du Real Madrid pour la première fois en 2006, le fait de dire ces mots pourrait en fait nuire encore plus à sa relation avec ces deux légendes.

Raul est maintenant l’entraîneur-chef du Real Madrid Castilla et serait l’un des candidats pour entraîner la première équipe en cas de besoin. Sa relation avec Perez était maintenant meilleure qu’elle ne l’était il y a des années, mais Raul a le droit d’être déçu quand il entend Perez dire ces mots à son sujet. On peut en dire autant de Casillas, qui a fait son retour au club l’année dernière pour travailler en tant que conseiller.