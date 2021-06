Fuite complète des spécifications pour OnePlus Nord CE

OnePlus a déjà lancé trois téléphones cette année dans la série OnePlus 9. La société n’a pas encore terminé, car elle a au moins un autre téléphone qui devrait être lancé la semaine prochaine, connu sous le nom de OnePlus Nord CE.

Le “CE” signifie apparemment “Core Edition”. C’est la première fois que OnePlus utilise cette désignation pour l’un de ses produits, nous ne savons donc pas encore exactement à quoi cela sert.

Quoi qu’il en soit, MySmartPrice a mis la main sur une fiche technique presque complète pour le Nord CE. La fuite corrobore certaines rumeurs antérieures que nous avons entendues concernant le téléphone.

Les précommandes de l’appareil devraient commencer le 11 juin et les ventes générales commenceront le 16 juin 2021.

Fuite des spécifications OnePlus Nord CE

Selon la fuite, le Nord CE ne devrait avoir que 7,9 mm d’épaisseur et comporter un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y aurait un lecteur d’empreintes digitales intégré sur le pont, ce qui serait une belle mise à niveau par rapport au Nord N10 et au Nord N100 à partir de fin 2020. Il y aurait également une prise casque 3,5 mm.

Sous le capot, la fuite suggère que vous pourriez trouver un chipset Qualcomm Snapdragon 750G. Ce n’est pas aussi rapide que le Snapdragon 765G du OnePlus Nord, mais toujours bien au-dessus des processeurs des séries 600 et 400 des autres appareils Nord. Ce processeur prend également en charge les connexions 5G.

En rapport: Guide d’achat OnePlus : tout ce que vous devez savoir sur la marque

Il devrait y avoir deux variantes de RAM/stockage pour le OnePlus Nord CE : 6 Go/64 Go et 8 Go/128 Go. Dans tous les cas, vous devriez également vous procurer une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 30 W. Vous devriez également voir un système de caméra à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il devrait y avoir un jeu de tir 16MP à l’avant dans une découpe d’affichage alignée à gauche.

Ces spécifications soutiennent l’idée que le OnePlus Nord CE devrait être plus cher que le Nord N10 mais moins cher que le OnePlus Nord d’origine. Cela devrait le mettre dans la fourchette de 300 $ à 400 $, ce qui ne sera pas un mauvais prix pour ces spécifications.