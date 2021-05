Fuite de documents ⋆ .

de The Epoch Times:

Le dirigeant chinois Xi Jinping a personnellement ordonné au régime communiste de concentrer ses efforts sur le contrôle de l’Internet mondial, déplaçant le rôle influent des États-Unis, selon des documents internes du gouvernement récemment obtenus par The Epoch Times.

Dans un discours de janvier 2017, M. Xi a déclaré que «le pouvoir de contrôler Internet» était devenu le «nouveau point focal de [China’s] national stratégique », et a désigné les États-Unis comme une« force rivale »faisant obstacle aux ambitions du régime.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le but ultime était pour le Parti communiste chinois (PCC) de contrôler tout le contenu de l’internet mondial, afin que le régime puisse exercer ce que Xi a décrit comme un «pouvoir de discours» sur les communications et les discussions sur la scène mondiale.

Xi a articulé une vision «d’utiliser la technologie pour régner sur Internet» pour obtenir un contrôle total sur chaque partie de l’écosystème en ligne – sur les applications, le contenu, la qualité, le capital et la main-d’œuvre.

Ses remarques ont été faites lors de la quatrième réunion des dirigeants du principal organisme de réglementation de l’Internet du régime, la Commission centrale des affaires du cyberespace, à Pékin le 4 janvier 2017, et détaillées dans des documents internes publiés par le gouvernement provincial du Liaoning dans le sud-est de la Chine.

Les déclarations confirment les efforts déployés par Pékin ces dernières années pour promouvoir sa propre version autoritaire d’Internet en tant que modèle pour le monde.

Dans un autre discours prononcé en avril 2016, détaillé dans un document interne du gouvernement de la ville d’Anshan dans la province du Liaoning, Xi a proclamé avec confiance que dans la «lutte» pour contrôler Internet, le PCC est passé de la «défense passive» à celle des deux « attaque et défense »en même temps.

Après avoir construit avec succès l’appareil de censure et de surveillance en ligne le plus étendu et le plus sophistiqué au monde, connu sous le nom de Grand Pare-feu, le PCC sous Xi Jinping se tourne vers l’extérieur, défendant un Internet chinois dont les valeurs vont à l’encontre du modèle ouvert prôné par l’Occident. Plutôt que de donner la priorité à la libre circulation de l’information, le système du PCC se concentre sur le fait de donner à l’État la capacité de censurer, d’espionner et de contrôler les données Internet.

Contrer les États-Unis

Le dirigeant chinois a reconnu que le régime était à la traîne par rapport à son rival les États-Unis – l’acteur dominant dans ce domaine – dans des domaines clés tels que la technologie, les investissements et les talents.

Pour réaliser ses ambitions, M. Xi a souligné la nécessité de «gérer les relations Internet avec les États-Unis», tout en «se préparant à mener une guerre dure» avec le pays dans ce domaine.

Les entreprises américaines devraient être utilisées par le régime pour atteindre son objectif, a déclaré M. Xi, sans préciser comment cela serait fait.

Il a également ordonné au régime d’accroître sa coopération avec l’Europe, les pays en développement et les États membres de «l’Initiative de la ceinture et de la route» de Pékin, afin de former un «contrepoids stratégique» contre les États-Unis.

La Belt and Road Initiative (BRI) est un vaste projet d’investissement dans les infrastructures lancé par Pékin pour relier l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient via un réseau de liaisons ferroviaires, maritimes et routières. Le plan a été critiqué par les États-Unis et d’autres pays occidentaux comme un moyen pour Pékin d’accroître ses intérêts politiques et commerciaux dans les États membres tout en accablant les pays en développement d’un lourd fardeau de la dette.

La BRI a également poussé les pays à s’inscrire à des projets de «route de la soie numérique» – ceux qui impliquent une infrastructure des technologies de l’information et des communications. Au moins 16 pays ont signé des mémorandums d’accord avec le régime pour travailler dans ce domaine.

Stratégie en trois volets

Xi a ordonné au régime de se concentrer sur trois domaines «critiques» dans sa quête de contrôle de l’Internet mondial.

Premièrement, Pékin doit être en mesure de «fixer les règles» du système international. Deuxièmement, il devrait installer des substituts CCP à des postes importants dans les organisations Internet mondiales. Troisièmement, le régime devrait prendre le contrôle de l’infrastructure qui sous-tend Internet, comme les serveurs racine, a déclaré M. Xi.

Les serveurs racine DNS (Domain Name System) sont la clé des communications Internet dans le monde entier. Il dirige les utilisateurs vers les sites Web qu’ils ont l’intention de visiter. Il existe plus de 1 300 serveurs racine dans le monde, dont une vingtaine se trouvent en Chine tandis que les États-Unis en ont environ 10 fois plus, selon le site root-servers.org.

Si le régime chinois devait prendre le contrôle de plus de serveurs racine, il pourrait alors rediriger le trafic vers où il le souhaite, a déclaré Gary Miliefsky, expert en cybersécurité et éditeur de Cyber ​​Defense Magazine, à Epoch Times. Par exemple, si un utilisateur souhaite consulter un article de presse sur un sujet jugé sensible par Pékin, alors le serveur DNS du régime pourrait diriger l’utilisateur vers une fausse page indiquant que l’article n’est plus en ligne.

«Dès que vous contrôlez la racine, vous pouvez usurper ou truquer quoi que ce soit», dit-il. “Vous pouvez contrôler ce que les gens voient, ce que les gens ne voient pas.”

Ces dernières années, le régime a fait des progrès dans la mise en œuvre de la stratégie de Xi.

En 2019, le géant chinois des télécommunications Huawei a proposé pour la première fois l’idée d’un tout nouvel Internet, appelé New IP (protocole Internet), pour remplacer l’infrastructure vieille d’un demi-siècle qui sous-tend le Web. La nouvelle adresse IP est censée être plus rapide, plus efficace, plus flexible et plus sécurisée que l’Internet actuel, et sera construite par les Chinois.

Alors que la nouvelle IP peut effectivement entraîner un réseau mondial amélioré, a déclaré Miliefsky, «le prix à payer est la liberté».

En savoir plus @ TheEpochTimes.com