Fuite de données Facebook: comment vérifier si vos données personnelles, votre numéro de téléphone sont compromis et que faire ensuite

Les utilisateurs de Facebook ont ​​récemment été confrontés à la plus grande violation de données de l’histoire du géant des médias sociaux qui a envoyé des ondes de choc au monde des médias sociaux après qu’un expert en cybercriminalité ait découvert que les données personnelles de 533 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays avaient été compromises et mises sur un site Web pour un accès facile. pour les pirates à exploiter.

Même les données du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, y compris le numéro de téléphone, l’identifiant d’utilisateur, les détails du mariage, la date de naissance et le lieu, ont été violées, et il est apparu qu’il utilisait sa plate-forme de messagerie rivale, Signal.

Les détails de soixante utilisateurs indiens lakh, qui forment l’une des plus grandes bases d’utilisateurs de Facebook, ont également été trouvés dans la violation de données. Facebook passe à l’action pour défendre ses mesures de sécurité a déclaré que les « acteurs malveillants avaient piraté les données avant septembre 2019 lorsque la fuite de données exposant le numéro de téléphone de 419 millions de comptes d’utilisateurs s’est produite et après quoi Facebook a corrigé les failles la même année.

Facebook dans un communiqué l’a en outre expliqué comme des fraudeurs enfreignant intentionnellement les politiques de la plate-forme pour supprimer les services Internet. Cependant, du côté le plus brillant, Facebook a assuré que les données volées n’incluaient pas de données financières ni de mots de passe.

Alon Gal, directeur de la technologie de la société de renseignement sur la cybercriminalité d’Hudson Rock, a dénoncé la fuite comme une «négligence absolue» de Facebook. «Les mauvais acteurs utiliseront certainement ces informations à des fins d’ingénierie sociale, d’escroquerie, de piratage et de marketing», a déclaré Gal sur Twitter.

Comment savoir si votre compte a été affecté par la violation ou non

Vous ne pouvez pas obtenir des détails complets sur la façon dont vos données ont été piratées ou compromises, sauf si vous avez accès au forum du pirate informatique, mais vous pouvez vérifier si votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone faisait partie des violations récentes ou autres auparavant.

«Ai-je été mis en gage» est l’un de ces sites Web gratuits où les utilisateurs peuvent entrer leur identifiant de messagerie et leur numéro de téléphone pour vérifier si leur Facebook ou les données de tout autre portail ont été violés ou non.

Pour utiliser l’outil, suivez les étapes faciles mentionnées ci-dessous.

Recherchez « https://haveibeenpwned.com/ » sur n’importe quel appareil que vous utilisez ou recherchez sur Google sur le site Web.Une fois que la page Web apparaît, entrez votre identifiant ou votre numéro de téléphone lié à votre compte Facebook et entrez simplement l’onglet « pwned » à côté de lui sur le côté droit.La page Web viendra avec une réponse du nombre de fois que vos données ont été « pwned » et s’il y avait des pâtes.Maintenant, « pwned » implique que votre contrôle dans votre compte a été compromis, par exemple , «J’ai été impliqué dans la violation de données Adobe». Une « brèche » est un incident dans lequel les données sont exposées par inadvertance dans un système vulnérable en raison d’une faiblesse de sécurité.« Pastes » fait référence à des attaquants publiant des échantillons ou des informations complètes d’utilisateurs sur des services tels que « Pastebin » qui agissent comme un forum de hackers. Donc, si vos données sont seulement violées, cela signifie que les détails ont été volés mais pas mis sur le darknet pour l’utilisation d’agents malveillants.En faisant défiler vers le bas, vous trouverez toutes les pages Web à travers lesquelles vos données ont été compromises, les détails qui ont été volés et en quelle année, au cours de laquelle la violation de données a eu lieu.Vous serez également invité par un publireportage à choisir un mot de passe plus sécurisé et en cas de violation de vos données, c’est le bon moment pour changer votre mot de passe.

Un autre site Web qui offre le même service est SAFE ME by Lucideus Tech de l’Inde. Le site Web montre même le mot de passe non sécurisé qui a été divulgué. Il signale également les sources sensibles aux fuites de données.

Que faire ensuite pour protéger vos données personnelles

Changez fréquemment votre mot de passe Facebook, n’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs plates-formes. Suivez les normes pour rendre votre mot de passe fort et sécurisé Activez l’authentification à deux facteurs (TFA ou 2FA) sur toutes les applications et services importants.Ne vous laissez pas déclencher pour ouvrir des liens provenant d’IDS d’e-mail suspects et inconnus, de numéros de téléphone avant de vérifier l’expéditeur.Si Facebook ou d’autres plates-formes envoyer un message, mieux visiter la notification de votre compte pour ouvrir le lin.

Facebook dit que votre compte est piraté si vous remarquez que votre adresse e-mail ou votre mot de passe a changé, que votre nom ou votre date de naissance a changé, des demandes d’amis ont été envoyées à des personnes que vous ne connaissez pas, des messages ont été envoyés que vous n’avez pas écrits et des messages que vous n’avez pas créé, votre compte publie du spam ou envoie des messages indésirables, vous voyez des emplacements de connexion étranges ou suspects dans l’historique de votre compte ou vous voyez des messages ou des publications dans votre journal d’activité que vous ne vous souvenez pas avoir envoyés .

Vous pouvez également faire part de votre préoccupation à Facebook à l’adresse «www.facebook.com/hacked» et suivre leurs directives pour sécuriser votre compte dans leur menu «Confidentialité et sécurité».

