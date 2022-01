Fuite de gameplay de Yae Miko depuis la mise à jour 2.5

La mise à jour 2.5 de Genshin Impact mettra en vedette Yae Miko en tant qu’électro-combattant jouable et devrait sortir en mars 2022. Maintenant, des séquences de gameplay du personnage très attendu ont été divulguées en ligne.

Yae Miko est apparue plusieurs fois dans Genshin Impact au cours de l’aventure à travers le royaume éternel d’Inazuma et a captivé l’imagination des joueurs avec ses manières et son histoire. Entre autres choses, elle est à la tête du sanctuaire de Narukami, a le sang d’êtres surnaturels dans les veines, est une confidente de Shogun Raiden et propriétaire d’une maison d’édition – tout un curriculum vitae.

Le leaker de confiance UBatcha, en collaboration avec abc64, a publié la toute première scène de gameplay mettant en scène Yae Miko sur Twitter juste à temps pour la sortie de la mise à jour 2.4 le 5 janvier 2022 :

Dans les images capturées à partir d’une version bêta, les attaques et les capacités de la dame occupée peuvent être vues, ce qui rend ses racines Kitsune assez claires : elle tourbillonne des éclairs en forme de renard autour d’elle et les lance vers l’avant, invoque des éclairs d’en haut et peut se téléporter. du danger tout en laissant des cristaux d’énergie électrique en forme d’épée dans sa position précédente. Ceux-ci établissent des liens entre eux et semblent donc avoir un autre objectif, bien que cela ne soit pas clair pour le moment.

Lorsqu’elle utilise son ultime, un paquet de queues de renard peut brièvement être vu derrière elle avant qu’elle n’invoque un énorme orage qui recouvre une zone d’une énergie destructrice. Dans tous les cas, l’utilisateur de Catalyst semble avoir de puissantes capacités offensives à la hauteur de ses talents dans d’autres domaines.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la mise à jour 2.5 à part les débuts de Yae Miko en tant que personnage jouable et la sortie de quatre nouveaux skins pour Jean, Amber, Rosaria et Mona, mais les utilisateurs seront occupés à explorer le contenu de la version 2.4, comme comme la nouvelle zone Enkanomiya, pour l’instant en tout cas.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.