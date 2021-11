Fuite de gaz dans le Derbyshire : urgence provoquant un « chaos absolu » alors que la route principale est « bloquée » | Royaume-Uni | Nouvelles

Une section de Derby Road à Long Eaton a été fermée après qu’une fuite s’est produite aujourd’hui lors de travaux de gaz près de l’hôtel de ville.

Le conseil du comté de Derbyshire a déclaré que la route avait été fermée à Derby Road près de la jonction de Market Place et à Fletcher Street près de sa jonction avec Derby Road.

Un porte-parole de Trent Barton a déclaré: « Des travaux de gaz d’urgence sont en cours pour une durée inconnue, cela affecte notre indigo vers Nottingham et my15 vers Old Sawley et l’aéroport d’East Midlands. »

Mais les conducteurs se sont plaints des perturbations causées par la fermeture de la route.

Un habitant a déclaré: « Je vis sur Cranmer Street et c’était absolument chaotique de sortir à 7 heures du matin ce matin.

« Je redoute de rentrer du travail ce soir parce que c’était affreux quand il n’y avait presque pas de voitures. »

Un autre a écrit : « Tout est dû à une fuite de gaz qui a finalement été localisée de l’autre côté de la route. On pensait à l’origine que la fuite était du côté où elle venait d’être colmatée.

Une troisième personne a déclaré qu’il s’agissait d’un « blocage absolu » en raison de la fermeture.

Le conseil de comté s’est excusé pour la perturbation et a déclaré que la route rouvrirait une fois les travaux terminés.

PLUS À VENIR