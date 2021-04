Fuite de la conception du kit domicile 22-23 de Barcelone

Je ne vais pas mentir, les histoires de fuites de kits sont généralement assez ennuyeuses. La plupart du temps avec des clubs plus grands ces derniers temps, les fuites de kits présentent un kit très différent et inhabituel. Il s’éloigne généralement du look classique du club et semble conçu pour que les enfants paniquent sur TikTok.

Cependant, cette fuite de kit Barcelone 2022-23 me passionne. La fuite, qui nous parvient via FootyHeadlines, présente un look similaire à celui d’entre vous qui êtes fans du Barca depuis un certain temps peut-être familier.

Le kit domicile Nike FC Barcelone qui a fui ressemble assez au style général des kits Barca du début des années 2000. Une belle ode au passé, sans se ruiner partout, est agréable à voir dans une conception de kit moderne.