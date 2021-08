Fuite de la date de la bêta ouverte et du prix de l’accès anticipé

in

Call of Duty Vanguard a été annoncé et la date de sortie de sa version bêta ouverte a été divulguée avec des fans pouvant obtenir un accès anticipé en pré-commandant le jeu.

Semblable au volet précédent de Sledgehammer, le dernier jeu CoD pour 2021 ramènera les fans à la Seconde Guerre mondiale. Il a été correctement révélé lors de l’événement Warzone d’hier et sa portée semble gigantesque, car sa campagne ravira les joueurs du point de vue de quatre soldats différents.

Il y aura bien sûr des zombies et son lancement se traduit également par une autre nouvelle carte principale pour Warzone. Les fans ne pourront pas jouer au jeu complet avant novembre, mais vous pourrez bientôt profiter d’une démo si les fuites sont vraies.

Quand sort la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard ?

La date de sortie divulguée pour la sortie de la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard est le 10 septembre pour PlayStation exclusivement.

La démo d’Activision sera ensuite lancée sur Xbox et PC également le 16 septembre. Il n’y a aucune mention d’une date d’accès anticipé, mais l’incitation à la précommande de Black Ops Cold War a permis aux fans de profiter des échantillons jouables deux jours avant.

Ainsi, si l’histoire se répète, l’exclusivité des précommandes devrait débuter le 8 septembre pour PlayStation, ainsi que le 14 septembre pour Xbox et PC. Bien qu’il s’agisse de suppositions fondées sur Black Ops Cold War, les dates de la bêta ouverte sont une gracieuseté de ModernWarzone qui a divulgué avec précision sa date de révélation et de sortie.

Comment obtenir la version bêta d’accès anticipé de Call of Duty Vanguard

Vous ne pouvez obtenir un accès anticipé à la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard qu’en pré-commandant n’importe quelle édition du jeu.

Les fans doivent acheter l’une des éditions les plus chères pour accéder à la démo multijoueur avant son lancement complet. Cela dit, vous devez connaître tous les bonus et différences entre chaque pack car il n’y a pas de mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour l’édition Standard sur PS4/Xbox One.

Si vous souhaitez une mise à niveau gratuite vers la version console de nouvelle génération, vous devrez acheter le pack cross-gen ou l’édition Ultimate.

LES DATES À ATTENDRE • 19/08 👀

• 27/08 au 29/08 🎮

• 9/10 – 9/12 ▶️🎮

• 9/16 – 9/20 👥🎮

• 11/5 🎉

• 23/11 🍂1️⃣ Avis de non-responsabilité : toutes les dates sont susceptibles d’être modifiées et sont sujettes à interprétation quant à ce à quoi elles font référence. – ModernWarzone (@ModernWarzone) 12 août 2021

Bonus et prix de précommande

Vous trouverez ci-dessous tous les bonus de précommande et le prix du versement CoD 2021 :

Édition Standard – 59,99 £ (PS4/Xbox One) :

Early MP Beta Access Mastercraft Blueprint dans le pack d’armes de première ligne BOCW / WZ

Édition intergénérationnelle – 69,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack 5 heures 2WXP

Édition Ultime – 89,99 £ (PS4/PS5/Xbox One/Série X) :

Vanguard pour PS4/PS5/Xbox One/Series X Early MP accès bêta Mastercraft Blueprint dans BOCW/WZ Frontline Weapons Pack Task Force One Pack 5 heures 2XP + 5 heures 2WXP Vanguard Battle Pass Bundle

Le jeu sera entièrement lancé le 5 novembre. Nous mettrons à jour cet article lorsque la date de sortie de la bêta ouverte et de l’accès anticipé sera officielle.

