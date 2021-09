Fuite de la liste remasterisée d’Alan Wake, qui aurait été lancée le 5 octobre

Le détaillant taïwanais Rakuten a répertorié Alan Wake Remastered de Remedy Entertainment pour PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox sur son site Web. La liste indique qu’il sera lancé le 5 octobre.

Étant donné que la liste mentionne également “Xbox” en général, cela signifie vraisemblablement que les joueurs recevront les versions Xbox One et Xbox Series, tandis que les versions PS4 et PS5 seront séparées. Cependant, il est possible qu’il existe une sorte de chemin de mise à niveau de la version PS4 vers la PS5.

L’analyste de l’industrie des jeux, Daniel Ahmad, a corroboré cette fuite, affirmant que l’annonce officielle d’Alan Wake Remastered est attendue la semaine prochaine. Il est possible que le jeu soit dévoilé lors du prochain PlayStation Showcase le jeudi 9 septembre.

Peu d’autres informations peuvent être recueillies à partir de la liste sur Alan Wake Remastered, mais le jeu original comportait deux modules complémentaires DLC appelés The Signal et The Writer. Il y avait aussi un spin-off appelé Alan Wake’s American Nightmare. Un Alan Wake remasterisé pourrait peut-être inclure les trois dans un seul package.

Alan Wake a été lancé pour la première fois sur Xbox 360 en mai 2010 et sur PC en 2012.

