Fuite de la nouvelle fonctionnalité Realme Book, suivant les traces de Huawei

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Le prochain Realme Book aura une fonction PC Connect. Cela vous permettra de refléter l’écran de votre smartphone sur un ordinateur portable Realme. C’est le dernier cas d’un OEM adoptant ce type de fonctionnalité, rejoignant Huawei et Xiaomi.

On dirait que l’ordinateur portable Realme Book est en route depuis des lustres, mais la société lancera enfin l’appareil en Inde le 18 août. Il semble que le nouvel ordinateur portable s’appelle maintenant Realme Book Slim, et il contient également une autre clé. fonctionnalité qui devient courante sur les appareils concurrents.

Une source proche du dossier a déclaré à Android Authority que le Realme Book sera équipé d’une fonction dite PC Connect. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vous permettra de connecter votre téléphone au PC via Wi-Fi Direct, reflétant l’affichage de votre mobile sur un écran plus grand. Cela vous permettrait donc d’accéder aux applications de votre téléphone, de passer des appels et plus encore via votre ordinateur portable tout en ayant toujours accès à votre logiciel PC habituel si besoin est. Découvrez un clip que nous avons obtenu ci-dessous.

Le clip révèle également que PC Connect permettra aux utilisateurs de partager rapidement des fichiers sur un smartphone et un ordinateur portable. Le clip mentionne également « Intégration d’applications intelligentes », ce qui signifie apparemment que les fichiers téléphoniques pertinents (par exemple, des documents et des diapositives) peuvent être rapidement ouverts avec les applications PC de votre choix.

Ce n’est que le dernier exemple de connectivité smartphone/PC aujourd’hui, comme nous l’avons déjà vu Huawei et plus récemment Xiaomi offrent des capacités similaires. Microsoft a également rejoint la mêlée avec son application compagnon Your Phone pour Windows. Il convient cependant de noter que la mise en œuvre de Huawei repose sur NFC plutôt que sur Wi-Fi Direct, ce qui vous permet de placer votre téléphone sur le trackpad pour être rapidement opérationnel.

Malheureusement, les solutions spécifiques aux OEM ne sont généralement pas compatibles avec les appareils d’autres OEM, et notre source note que c’est également le cas avec la fonction Realme Book PC Connect. C’est-à-dire qu’il ne fonctionne qu’avec un smartphone Realme et un ordinateur portable Realme.

En disant cela, nous aimerions certainement que Google propose une solution native sous Android et publie une application compagnon pour Windows. De cette façon, vous n’auriez théoriquement besoin que d’un appareil Android récent et de n’importe quel ordinateur portable Windows 10. Pensez-vous que Google devrait proposer une solution officielle de couplage téléphone/PC ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.