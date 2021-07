Fuite de la taille de l’écran et des détails de conception de l’iPad mini 6

Apple dévoilera plusieurs nouveaux produits dans la seconde moitié de l’année, dont l’iPad mini 6. Les rumeurs prétendent que la plus petite tablette d’Apple recevra une refonte majeure du design cette année et du matériel haut de gamme. Le développement le plus récent provient d’un initié bien connu de l’affichage qui a souvent fourni des détails d’affichage sur les appareils non commercialisés. Ross Young est l’analyste d’affichage en question, et il a proposé la taille d’affichage exacte pour l’iPad mini 6.

Une rumeur passionnante sur l’iPad mini 6 a déclaré il y a quelques jours que l’iPad mini de nouvelle génération comportera un écran mini-LED. Cela semblait être une mise à niveau improbable pour un appareil censé être plus abordable que l’iPad Pro.

Pas de miniLED iPad Mini cette année. L’histoire de Digitimes n’était pas correcte. – Ross Young (@DSCCRoss) 23 juillet 2021

Young a déclaré il y a quelques jours que les rumeurs concernant l’écran mini-LED de l’iPad mini 6 n’étaient pas exactes. Il a suivi avec la taille de l’affichage et les détails de conception quelques jours plus tard.

Actuellement, l’iPad Pro 12,9 pouces est la seule tablette à disposer d’un écran mini-LED. La technologie en est encore à ses balbutiements et Apple serait confronté à des problèmes de rendement avec la production d’écrans mini-LED. C’est peut-être la raison pour laquelle la mise à niveau du MacBook Pro 2021 a été retardée. L’iPad mini 6 devrait recevoir le même écran LCD que l’iPad standard, l’iPad Air, l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad mini actuel.

Taille de l’écran de l’iPad mini 6

C’est le design de l’iPad mini 6 qui connaîtra des changements significatifs cette année. Young a déclaré que la taille de l’écran passerait de 7,9 pouces sur le modèle de cinquième génération à 8,3 pouces. C’est possible grâce à des lunettes plus étroites et à la suppression du bouton d’accueil.

Est passé de 7,9″ en raison de cadres plus étroits et de la suppression du bouton d’accueil. – Ross Young (@DSCCRoss) 26 juillet 2021

La rumeur concernant la nouvelle taille de l’écran est tout à fait conforme aux récentes fuites de l’iPad mini 6. Divers fuites ont affirmé que le nouvel iPad mini aurait un design similaire à celui de l’iPad Pro et de l’iPad Air 2020.

La suppression du bouton d’accueil obligera Apple à placer le capteur Touch ID ailleurs. Comme nous l’avons vu l’automne dernier, Apple a déjà une solution pour cela. Comme l’iPad Air, l’iPad mini 6 devrait comporter un bouton de veille avec Touch ID intégré. Il est peu probable que Face ID remplace les capteurs d’empreintes digitales sur des iPad moins chers. Un rapport publié plus tôt cette semaine a indiqué qu’Apple pourrait éventuellement proposer Face ID à tous les modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac.

Young n’a pas révélé d’autres détails sur les spécifications de l’iPad mini 6. Et la mise à niveau de l’écran de 0,4 pouces peut ne pas sembler beaucoup. Mais ce n’est que la taille de la diagonale de l’écran. Cela signifie que l’écran sera plus grand et plus large qu’avant. Mais l’iPad mini 6 devrait être tout aussi portable que ses prédécesseurs. L’iPad mini 5 mesure 203,2 x 134,8 x 6,1 mm et pèse 300,5 grammes (Wi-Fi) ou 308,2 grammes (cellulaire).

La plupart des fuites de l’iPad mini 6 offrent les mêmes détails à ce stade. Mais aucun d’entre eux ne répertorie les estimations de prix pour le nouvel iPad mini. Le modèle de cinquième génération commence à 399 $, et c’est l’une des tablettes les plus abordables d’Apple en ce moment.

