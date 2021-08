Fuite de photos de l’ensemble ‘Dead to Me’, détail de la saison 3 de Spoiling Key

La saison 3 de Dead to Me, qui sera la dernière saison de la série, est toujours en préparation. Les talents derrière la comédie dramatique Netflix se rassemblent sur les nouveaux épisodes, avec des caméras qui tournent actuellement. En fait, les stars Christina Applegate, Linda Cardellini et James Marsden ont été aperçues en train de tourner à Los Angeles début juin. Parallèlement à cette observation, publiée dans The Daily Mail, un spoiler de la saison 3 a fait surface.

Dans les images, Applegate est montré dans un fauteuil roulant. Ce détail signifie que son personnage, Jen Harding, a été grièvement blessé dans le cliffhanger de l’épave de voiture de la saison 2. Cardellini et Marsden, qui jouent respectivement Judy Hale et Ben Wood ; sont montrés relativement indemnes mais ont également été impliqués dans le crash de la saison 2. Cela indique que Jen a subi des dommages à long terme, voire permanents, de l’accident, tandis que les deux autres se rétablissent.

Dans le cliffhanger susmentionné, Ben est sous le choc après la découverte du corps de son frère jumeau Steve (également joué par Marsden). Jen et Judy rentrent chez elles, avec leurs problèmes pour la plupart derrière elles, pensant qu’elles sont en clair pour le meurtre de Steve (ignorant que le corps a été retrouvé). Ils arrêtent un panneau d’arrêt, le panneau d’arrêt que Jen a poussé à installer après un quasi-accident plus tôt. Fiers qu’il ait été érigé, le couple continue à travers l’intersection, où ils sont ironiquement heurtés par un véhicule à grande vitesse.

Un Ben désemparé se trouve au volant de la voiture coupable, une bouteille de whisky vide sur le siège passager. Il fuit la scène alors que nous entendons Judy mais pas Jen. Aucune des femmes n’est montrée, laissant le spectateur deviner leurs conditions – en particulier celles de Jen. Ce tournage en fauteuil roulant indique apparemment à quel point les choses vont mal pour la veuve.

Dead to Me Season 3 n’a pas encore de date de sortie. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que ce sera la dernière saison du thriller créé par Liz-Feldman. Avec un spectacle qui n’a pas peur de laisser un décompte des corps, il sera très intéressant de voir quels rebondissements se dérouleront avant de tirer sa révérence finale.