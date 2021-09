Fuite de photos des noces à Francie Frane

Jeudi, la star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, a de nouveau dit “oui” en épousant Francie Frane. La cérémonie a eu lieu à Colorado Springs dans un domaine appelé The Pinery At the Hill. Quelques jours après avoir échangé leurs vœux, TMZ a publié des photos du jour du mariage du couple, donnant aux fans un premier aperçu du couple nouvellement marié

Sur les photos et vidéos obtenues par TMZ, les fans peuvent voir Chapman et Frane s’embrasser pendant la cérémonie. On peut les voir échanger un baiser devant leurs proches dans la salle. La personnalité de la télé-réalité a fait une pause dans les festivités à un moment donné alors qu’il sortait pour fumer une cigarette tout en sirotant un verre. Même si c’était le jour de son mariage, Chapman a également pris le temps de discuter avec ses fans. Il a même pris une photo avec un fan en dehors du mariage, comme le montre le cliché ci-dessous.

Premier aperçu du mariage de Dog the Bounty Hunter ! https://t.co/mZNvUkZBL7 – TMZ (@TMZ) 3 septembre 2021

Alors que le mariage s’est apparemment déroulé sans accroc, les noces du couple n’ont pas été sans drame. Chapman n’a pas invité deux de ses enfants, Cecily et Bonnie Chapman, au mariage. Quant à savoir pourquoi il ne les a pas invités, Bonnie a affirmé que c’était parce qu’ils soutenaient le mouvement Black Lives Matter. Elle a également fait une série d’allégations contre son père, notamment qu’il est raciste, homophobe et qu’il a trompé sa mère, Beth Chapman. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Chapman et Frane ont abordé la question. À un moment donné au cours de la conversation, la star de Dog the Bounty Hunter a fait une affirmation bizarre, affirmant qu’il avait auparavant un « laissez-passer » pour utiliser le mot n.

“Aussi difficile que cela puisse être et aussi déchirant que cela puisse être, nous avons dû prendre une décision qui était très difficile pour nous”, a déclaré Francie à propos de leur décision de ne pas inviter Bonnie au mariage. “Nous avons vécu l’enfer, lui et moi, au cours des trois dernières années. … Et je ne vais pas laisser notre journée être gâchée par cette absurdité.” Chapman a ajouté, en référence aux allégations de racisme de sa fille, “Je n’ai jamais été raciste. Je suis à 33,5% d’Apache. Mais à cause d’il y a plus de 15 ans, j’ai un talon d’Achille parce que j’ai utilisé le mauvais mot.”

Chapman a fait référence à une diatribe remplie d’insultes qui a été divulguée en 2007. Le National Enquirer a publié une conversation que Chapman a eue avec son fils, au cours de laquelle il a prononcé le mot n plusieurs fois. En ce qui concerne son utilisation du mot, Chapman a dit à ET qu’il avait un « laissez-passer » pour l’utiliser. Lorsqu’on lui a demandé qui lui avait donné ce « laissez-passer », il a dit que c’était « les frères » et qu’il l’avait obtenu pendant qu’il était en prison. “Je venais de sortir de prison en 1979 après avoir passé du temps, 18 mois au Texas et c’était probablement les trois quarts de la tribu noire. C’était donc un mot que nous avons utilisé dans les deux sens, comme peut-être un compliment”, a-t-il déclaré. . “Mon pass a expiré pour l’avoir utilisé mais personne ne me l’a dit.”