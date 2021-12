Fuite de rendus Garmin Venu 2 Plus : comment améliorez-vous une bonne montre ?

Crédit: Jimmy Westenberg / Android Authority Les rendus de la montre intelligente Garmin Venu 2 Plus ont fuité en ligne. La montre aura apparemment une taille de 43 mm et offrira trois boutons latéraux.

Nous avons bien aimé les montres intelligentes Garmin Venu et Venu 2, offrant un suivi précis de la condition physique et des écrans OLED nets. Garmin travaille sans aucun doute d’arrache-pied sur plus de montres, et il semble que nous ayons un premier aperçu de l’un de ces appareils portables.

Le leaker vétéran Evan Blass a publié un trio de rendus Garmin Venu 2 Plus sur Twitter, montrant une montre qui maintient l’affichage circulaire de ses prédécesseurs. Découvrez les images ci-dessous.