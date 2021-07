Fuite de spécifications pour Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Grâce à une liste TENAA, nous avons maintenant des fuites de spécifications et d’images de conception pour les Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus. Fait intéressant, aucun des deux téléphones ne semble avoir un écran incurvé. Les spécifications semblent correspondre à un ensemble de fuites antérieur, indiquant des capacités haut de gamme de milieu de gamme.

Le Motorola Edge Plus a été l’un des premiers téléphones phares authentiques de Moto depuis un certain temps. Le téléphone a obtenu des notes décentes, mais il a été entravé par l’exclusivité de Verizon ici aux États-Unis. Pendant ce temps, le Motorola Edge était un milieu de gamme décent mais souffrait d’un prix beaucoup trop élevé.

Maintenant, il semble que Motorola se prépare à lancer la série de suivi avec les Motorola Edge 20 et Edge 20 Plus. Contrairement à l’année dernière, les Edge 20 et Edge 20 Plus ne seront probablement pas des packages phares au total pour 2021, car aucun ne devrait atterrir avec le chipset Snapdragon 888 à bord.

Grâce à un ensemble de listes TENAA (via MySmartPrice), nous avons une bonne idée de ce à quoi s’attendre des prochains téléphones Moto. Étant donné qu’ils obtiennent maintenant des certifications de l’industrie, une annonce officielle ne peut pas être loin.

Motorola Edge 20

La liste TENAA confirme que le vanilla Edge 20 aura un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080. Il y aura différentes options de RAM de 6, 8 et 12 Go, et Android 11 sera certainement à bord. Une batterie de 3 760 mAh alimentera l’appareil et mesurera 163,5 x 76,2 x 7,1 mm pour un poids de 167 g.

Nous pouvons clairement voir sur les images qu’il y a un capteur d’empreintes digitales latéral et un système de caméra à triple objectif à l’arrière, mais la liste ne précise pas ce qui pourrait être inclus en ce qui concerne les capteurs. Cependant, les fuites précédentes indiquent un capteur principal 108MP avec deux autres capteurs différents pour différents marchés. Les spécifications divulguées indiquent également un processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme, un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz et une caméra selfie de 32 MP contenue dans une découpe d’affichage centrée.

Bord 20 Plus

De tous les téléphones que nous avons vu fuir de Motorola jusqu’à présent, le Motorola Edge 20 Plus semble être le plus puissant. La liste TENAA confirme qu’il y aura au moins quelques éléments premium avec le téléphone.

La liste TENAA confirme que l’écran Edge 20 Plus sera le même que le vanille Edge 20 : un panneau FHD+ OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080. Il aura également les mêmes options de RAM et atterrira avec Android 11. Cependant, le Edge 20 Pro devrait avoir une batterie plus grande de 4 230 mAh.

Encore une fois, les fuites précédentes indiquent que ce téléphone atterrit avec le chipset Snapdragon 870, qui n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 888 ou le SD888 Plus qui vient d’être annoncé. Cependant, c’est toujours un excellent processeur et cela en vaudra la peine si Motorola maintient le prix raisonnable.

La liste TENAA confirme que l’Edge 20 Plus mesurera 163,3 x 76,1 x 7,9 mm et pèsera 190 g.