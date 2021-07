Fuite de Steam Deck, un PC de jeu portable de Valve

TL;DR

La société mère de Steam, Valve, vient d’annoncer le Steam Deck, un PC de jeu portable. Il dispose d’un matériel AMD personnalisé qui, selon Valve, peut exécuter même les derniers jeux AAA. La console commencera à 399 $ et sera disponible en décembre 2021.

L’appareil vous permettra de jouer à toute votre bibliothèque Steam de n’importe où. Ce n’est pas un système basé sur le cloud : le matériel à l’intérieur exécute les jeux sur l’appareil. Ceci est possible grâce au matériel AMD personnalisé. Valve dit qu’il est suffisamment puissant pour exécuter les derniers jeux AAA avec une efficacité énergétique élevée.

Selon IGN, ce matériel comprend un processeur à quatre cœurs et huit threads associé à huit unités de calcul RDNA 2 pour le GPU et 16 Go de RAM LPDDR5. Cela alimente un écran LCD de 7 pouces, 1 280 x 800 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De toute évidence, ce ne sont pas les spécifications les plus haut de gamme, mais c’est le sacrifice que vous devrez faire pour ce niveau de portabilité.

L’avant de la console comporte tous les boutons que vous attendez d’un contrôleur Xbox Core. De plus, il dispose de pavés tactiles pour les entrées de souris et de quatre boutons arrière que vous pouvez mapper à votre guise. Le système d’exploitation à bord est Steam OS qui imitera une expérience de console. Cependant, il y aura un bureau “normal” complet basé sur Linux auquel vous pourrez accéder et utiliser pour lancer toutes sortes d’applications tierces.

Steam Deck : Prix et disponibilité

Le Steam Deck commencera à 399 $, ce qui vous donne la console avec 64 Go de stockage et une mallette de transport. Un emplacement microSD est disponible pour que vous ne soyez pas verrouillé sur le stockage intégré.

Il existe des options de niveau supérieur avec un stockage plus important et plus rapide, mais toutes afficheront les jeux avec les mêmes fréquences d’images et la même qualité graphique. Il existe un modèle à 529 $ avec 256 Go de stockage et un modèle à 649 $ avec 512 Go. Ce modèle plus cher est également doté d’un verre gravé anti-éblouissant, que les autres modèles n’ont pas.

Vous pouvez le précommander à partir de demain, mais il n’arrivera qu’en décembre de cette année.