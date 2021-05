Fuite des détails de l’interface utilisateur de la Samsung Galaxy Watch 4 et de la fonctionnalité de type Apple Watch

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Certaines fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 4 ont été divulguées, elle pourrait arborer une interface utilisateur familière même avec Wear OS en plus.La smartwatch pourrait également bénéficier d’une fonctionnalité inspirée de l’Apple Watch.

La Samsung Galaxy Watch 4 est presque confirmée pour remplacer Tizen par Wear OS de Google. Maintenant, une nouvelle fuite de SamMobile a révélé quelques détails supplémentaires sur la façon dont la société prévoit de gérer le changement de système d’exploitation afin que la nouvelle smartwatch conserve une sensation familière.

Selon la publication, Samsung pourrait publier trois versions de sa smartwatch cette année. On s’attend à ce que l’un vienne avec un design «classique», tandis que les deux autres, y compris un modèle Active, pourraient présenter un look sportif. Nous avons entendu la même chose il y a quelque temps lorsqu’une fuite a révélé que Samsung pourrait lancer la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Active en août.

Selon les nouvelles informations, ces montres intelligentes exécuteront Wear OS, mais Samsung superposerait une interface utilisateur au logiciel. Ce sera apparemment une toute nouvelle version de One UI pour les appareils portables de Samsung. Ainsi, la Galaxy Watch 4 et les smartwatches qui l’accompagnent peuvent avoir une «apparence et une sensation similaires» même avec le changement de système d’exploitation.

Ailleurs, la Samsung Galaxy Watch 4 serait dotée d’une fonction de talkie-walkie. Nous l’avons déjà vu sur l’Apple Watch, dans laquelle la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de courts messages vocaux entre les smartwatches.

Malheureusement, la nouvelle fuite ne révèle aucune autre fonctionnalité de la Galaxy Watch 4. Les fuites précédentes ont fait allusion à la capacité de la batterie, aux tailles, aux capteurs, etc. Vous pouvez rattraper toutes les rumeurs sur la Galaxy Watch 4 ici.