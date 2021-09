Fuite des notes des joueurs de FIFA 22 Arsenal, notamment Saka et Aubameyang

in

Les notes des joueurs d’Arsenal FIFA 22 ont fuité et les artilleurs peuvent désormais voir les scores d’EA pour Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang.

Les fans de football n’ont qu’à attendre moins d’une semaine de plus pour profiter de l’essai d’accès anticipé limité dans le temps sur EA Play. Cela sera disponible à la place de la démo gratuite qui a cessé de se produire avec l’entrée de l’année dernière.

Le procès à venir permettra aux fans de chaque club de jouer en équipe, mais il existe de nombreuses fuites controversées qui ont bouleversé les experts du football en fauteuil.

FIFA 22 : Notes des joueurs de Man United, dont Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes FIFA 22 | Bande-annonce officielle du gameplay

Notes d’Arsenal FIFA 22

Vous trouverez ci-dessous les notes des joueurs d’Arsenal FIFA 22 divulguées jusqu’à présent:

Pierre-Emerick Aubameyang – 85 Bernd Leno – 84 Thomas Partey – 83 Alexander Lacazette – 82 Martin Ødegaard – 82 Nicolas Pépé – 81 Kieran Tierney – 80 Bukayo Saka – 80 Gabriel – 79 Rob Holding – 77 Emile Smith Rowe – 76 Ben White – 76 Ainsley Maitland-Niles Tomiyasu – 75 Gabriel Martinelli – 74

Tous les scores ci-dessus sont une gracieuseté de now_arsenal sur Twitter. Sachez qu’aucun de ce qui précède n’est officiel au moment de la rédaction car ce ne sont que des fuites.

Quel est Bukayo Sakale classement FIFA 22 de ?

La note des joueurs FIFA 22 pour Bukayo Saka est de 80.

C’est l’une des notes les plus controversées dans la mesure où les fans de Manchester United sont catégoriques sur le fait qu’il ne devrait pas être supérieur à Mason Greenwood. C’est parce que Greenwood a marqué plus au cours de la saison 20/21 de Premier League.

D’un autre côté, certains fans d’Arsenal pensent que Saka devrait être mieux noté en raison de ses performances en rouge et en blanc pour le club et le pays. Si vous êtes de cet avis, sachez qu’EA a reconnu les contributions et le statut régulier de Bukayo en l’améliorant de sa note de 75 dans FIFA 21.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang serait le joueur le mieux noté du club à 85, ce qui représente une baisse par rapport à 87 dans FIFA 21.

Certains gooners pourraient être agacés par cette baisse, mais elle est étayée par les statistiques de la Premier League. Il a marqué 22 buts et aidé trois lors de la saison 19/20, alors qu’en 20/21 il n’en a marqué que dix. Non seulement cela, mais sa précision de tir est également passée de 45% à 37%.

Aucune des notes des joueurs d’Arsenal n’est proche des meilleures de la Premier League, encore moins du monde, et peu de joueurs pourraient contester cela, car le club a terminé 8e lors des saisons 19/20 et 20/21.

