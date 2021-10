Fuite des nouveaux uniformes des Golden State Warriors (Photos)

Les Golden State Warriors ont remporté une impressionnante victoire par derrière contre les Lakers de Los Angeles mardi soir.

Compte tenu du niveau de talent de LA et compte tenu de la pénurie actuelle de Golden State sans Klay Thompson, la victoire était notable.

Cela dit, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour les Warriors.

Cette semaine, les nouveaux uniformes de l’équipe ont été divulgués en ligne, ce qui a entraîné une réaction mitigée.

Voici comment les fans ont réagi :

Le noir est mais le bleu et le jaune me rebutent – Fan de sorcier déprimé (@bernard_dat) 20 octobre 2021

J’aurais dû garder les années dernières, c’était le feu🔥 – Aman Hiremath (@Ares___00) 20 octobre 2021

milieu – LGD (1-0)💙🧡(0-1)💜💛 (@LeGodJamez) 20 octobre 2021

Chargeurs de marque Walmart – fan d’astros heureux (@chargerss979) 20 octobre 2021

Naturellement, Internet étant l’endroit polarisé qu’il est, certaines personnes ont vraiment aimé le nouveau look :

Ce sont du feu mais les Lakers gagnent toujours – 2 ez (@itzbbqchicken) 20 octobre 2021

Ceux-là sont froids comme l’enfer – Aidan Weingartner (@aweingartner13) 20 octobre 2021

Les guerriers ont toujours des jeresys de chaleur – Étayages (@ItsShorings) 20 octobre 2021

Chaque fois que des mises à jour de maillots comme celle-ci sont divulguées, il est impossible de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Pourtant, on a l’impression que les fans de Warriors aiment leurs uniformes de nouveau look beaucoup plus que les fans des Chicago Bulls n’ont fait le leur.

De même, les nouveaux maillots des Los Angeles Lakers ont reçu des critiques très mitigées et le design des Boston Celtics a été universellement critiqué.

C’est une façon de célébrer. https://t.co/OX5YxYtIyy – Jeu 7 (@game7__) 21 octobre 2021

Comment les fans de Warriors réagiront-ils au nouvel ajustement une fois qu’ils le verront en direct et en personne ? Le temps nous le dira.

