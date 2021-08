Fuite des prix des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 – avec de bonnes et de mauvaises nouvelles

De nouveaux détails sur les prix ont été divulgués pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3 – et il semble que l’un de ces téléphones pliables pourrait coûter un peu plus cher que ce à quoi nous nous attendions à l’origine.

La prédiction vient de @_snoopytech_ sur Twitter, qui n’a pas la plus longue expérience en tant que pronostiqueur, mais qui a déjà eu raison sur certains produits. Ils ont publié les détails des prix européens pour le Z Fold 3 et le Z Flip 3.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait coûter 2 009 € pour la version 256 Go et 2 099 € pour la version 512 Go. Avec les taxes locales et d’autres facteurs à prendre en compte, Samsung n’utilisera pas de conversion de devise directe, mais cela revient à environ 2 385 $ / 1 715 £ / 3 245 $ AU et 2 495 $ / 1 790 £ / 3 390 $ AU respectivement.

Si ces prix européens sont corrects – et ne les considérez pas comme confirmés pour l’instant – le produit phare pliable sera légèrement plus cher que le Galaxy Z Fold 2. Des fuites précédentes avaient rendu le Z Fold 3 nettement moins cher que son prédécesseur.

Bougez vous pour votre pognon

Quant au Galaxy Z Flip 3, la même source pense que nous envisageons 1 029 € pour le modèle 128 Go et 1 109 € pour la version 256 Go – aux tarifs actuels, c’est 1 225 $ / 880 £ / 1 665 $ AU et 1 320 $ / 945 £ / AU 1 790 $, mais encore une fois, Samsung ajustera ces prix en fonction de chaque marché.

C’est beaucoup plus abordable et cela correspond à ce que nous avons déjà entendu à propos de ces téléphones à des prix plus compétitifs cette fois-ci. Si ces prix sont corrects, c’est le Z Flip 3 qui vous coûtera moins cher, tandis que le Z Fold 3 restera en option premium.

Réduire les prix signifie bien sûr réduire les fonctionnalités, il est donc possible que le Z Flip 3 présente des spécifications plus modestes par rapport au Z Fold 3 pour l’aider à atteindre un prix inférieur. Les deux combinés devraient offrir une étanchéité pour la première fois, ce qui augmente le coût.

Nous avons déjà vu de nombreuses fuites et rumeurs autour de ces deux téléphones pliables, en plus du prix potentiel : tout, des rendus d’aspect officiel aux détails du stylet S Pen qui devrait être pris en charge par le Fold 3. Tout sera révélé le 11 août. , et Samsung devrait également avoir d’autres friandises en magasin.

Analyse : les téléphones pliables vont devenir grand public, mais pas encore

Le Samsung Galaxy Z Flip d’origine. (Crédit image : Avenir)

Les téléphones pliables sont maintenant bien établis, mais les deux combinés que Samsung dévoile le 11 août semblent être de nouvelles entrées importantes sur le marché – ils pourraient marquer le moment où la majorité d’entre nous commencera à envisager d’acheter un téléphone pliable pour la première fois sachez que le Galaxy Note 21 a été annulé cette année).

Il existe deux principaux obstacles : le prix de ces téléphones et leur durabilité. Les appareils pliables que nous avons vus jusqu’à présent ont été très chers – ce qui est compréhensible, compte tenu de leurs grands écrans pliables – et ce sera une considération clé pour la plupart des gens.

La technologie des écrans pliants deviendra cependant plus robuste et plus abordable – c’est exactement ainsi que fonctionne la technologie. Les pliables que nous voyons apparaître sur le marché maintenant sont déjà nettement meilleurs que les versions précédentes, et il y en a beaucoup plus à venir (avec Google et Apple qui attendent dans les coulisses).

Si le prix est à portée de main et que vous savez qu’il ne cassera pas, pourquoi n’achèteriez-vous pas un téléphone qui peut offrir une taille d’écran plus proche de 8 pouces tout en tenant toujours dans votre poche ? Nous surveillerons attentivement pour voir à quel point ces téléphones se vendront bien en 2021.

Via SlashGear