Fuite des prix du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3, suggérant que Samsung devient moins cher

Le pronostiqueur Evan Blass a divulgué les prix européens de toute la gamme Galaxy attendus le 11 août. Les prix divulgués pour le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 montrent qu’ils pourraient être beaucoup moins chers que leurs prédécesseurs.

À ce jour, nous avons vu plusieurs fuites de prix pour la prochaine gamme Galaxy Unpacked de Samsung. Cependant, c’est la première fois que nous obtenons des prix possibles pour le Galaxy Z Fold 3, le Z Flip 3 et le Galaxy Watch 4 d’une source fiable.

Le pronostiqueur Evan Blass a été occupé à tweeter les rendus de tous les nouveaux produits Galaxy que nous nous attendons à voir le 11 août. Puisque nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblent les deux nouveaux écouteurs pliables, les écouteurs TWS et la série Galaxy Watch, concentrons-nous sur leurs prix divulgués.

Selon Blass, le Galaxy Z Flip 3 sera le téléphone pliable le moins cher de la société cette année. Son modèle 128 Go devrait coûter 1 099 €, tandis que la version 256 Go pourrait coûter 1 149 €. C’est une baisse assez importante par rapport au prix du Galaxy Z Flip d’origine lancé à 1 359 € en Europe. Bien sûr, nous ne savons pas si ces prix incluent les taxes ou non, mais même ainsi, nous imaginons que vous finirez par payer moins cher pour le nouveau Flip.

En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 3, la fuite de Blass suggère qu’il commencerait à 1 899 € et monterait à 1 999 € pour le modèle haut de gamme. Encore une fois, c’est moins cher de près de 120 € par rapport au prix de lancement de 2 020 € du Fold 2 en Europe.

Ailleurs, la série Samsung Galaxy Watch 4 devrait commencer à 279 € pour le modèle standard de 40 mm. La Galaxy Watch 4 de 44 mm pourrait être proposée au prix de 309 €. Le prix divulgué pour le 42 mm Galaxy Watch 4 Classic est de 379 €.

Enfin, Blass révèle que les Galaxy Buds 2 seraient au prix de 159 €. Hier, nous avons également entendu parler du prix possible des écouteurs chez WinFuture, suggérant qu’ils pourraient coûter 149,99 €, taxes comprises.

Une conversion directe de ces prix en dollars américains ne serait pas juste car c’est rarement exact. Nous ne savons pas non plus si ce serait le prix exact de tous les nouveaux appareils Samsung Galaxy à travers l’Europe. Pour ce que ça vaut, un autre pronostiqueur a obtenu une piste sur les prix possibles des nouveaux pliables auprès d’un détaillant et ceux-ci sont un peu plus élevés que ce que rapporte Blass. Vous pouvez voir ces fuites ci-dessous.

