Fuite des rendus du Samsung Galaxy S22 Plus : évolution plutôt que révolution ?

Des rendus montrant apparemment le Samsung Galaxy S22 Plus ont fuité en ligne. Il montre un téléphone qui semble presque identique au Galaxy S21 Plus.

Hier, nous avons eu notre premier aperçu supposé du Samsung Galaxy S22 Ultra, alors que le leaker en série Steve Hemmerstoffer et Digit.in ont partagé des rendus montrant prétendument le produit phare de 2022. Maintenant, il semble que nous ayons également un premier aperçu du Galaxy S22 Plus.

Hemmerstoffer et 91mobiles ont publié des rendus (voir ci-dessous) qui montrent apparemment l’enfant du milieu de la série Galaxy S22 dans un coloris vert. Et il semble que le S22 Plus ait beaucoup en commun avec son prédécesseur, comme une découpe de trou de perforation montée au centre et le même boîtier de triple caméra monté dans le coin gauche du capot arrière. Même la position du flash est identique au modèle 2021 Plus.

En termes d’E/S, il semble que Samsung ait déplacé les touches de volume un peu plus bas sur le côté du téléphone par rapport au S21 Plus. Sinon, vous disposez d’un port USB-C, d’une grille de haut-parleur et d’un plateau SIM au bas du téléphone. Le téléphone mesurerait également 157,4 mm x 75,8 mm x 7,6 mm, la bosse de l’appareil photo portant l’épaisseur à 9,1 mm.

Curieusement, Hemmerstoffer a déclaré au point de vente qu’il avait reçu les rendus en tant que Samsung Galaxy S22 Pro plutôt que Galaxy S22 Plus. Nous devrons attendre plus de fuites et d’informations officielles pour savoir si Samsung opte effectivement pour un changement de nom.

Ce ne serait cependant pas la première fois qu’un nom Pro serait présenté pour un prochain téléphone Samsung. Le Galaxy Note 10 Plus de Samsung a été surnommé le Galaxy Note 10 Pro par plusieurs sources avant sa révélation, mais cela n’a évidemment pas fonctionné.

Quoi qu’il en soit, le S22 Plus ressemble davantage à une évolution par rapport au S21 Plus. Pendant ce temps, les rendus divulgués du S22 Ultra montrent un appareil qui est radicalement différent du S21 Ultra, avec une fente pour S Pen et une bosse de caméra en forme de P.