Fuite des skins de Fortnite Gears Of War, révélant Marcus Fenix ​​et Kait Diaz

La prochaine collaboration d’Epic Games sera avec une série qu’il a aidé à créer. Les skins Fortnite Gears of War ont fuité grâce à la chaîne YouTube polonaise officielle du jeu qui a publié la bande-annonce de la passe de combat du chapitre 3 de la saison 1 avant la date prévue. Bien que Marcus Fenix ​​et Kait Diaz ne soient pas dans la passe de combat pour la saison à venir, il semble qu’ils ne seront pas loin en tant qu’ajouts apparents à la boutique d’objets, car ils sont taquinés dans la même bande-annonce que les huit nouveaux personnages de la passe de combat.

Gears of War est une série construite et, pendant longtemps, dirigée par une ancienne incarnation d’Epic Games, bien avant que le développeur ne devienne célèbre pour sa bataille royale gratuite. Marcus Fenix ​​est le protagoniste original de la série, qui a ensuite passé le relais à des personnages plus jeunes comme son fils, JD, en commençant par Gears of War 4 qui saute dans le temps. Dans le plus simplement intitulé Gears 5 du nouveau studio axé sur Gears The Coalition, c’est Kait Diaz qui reprend le flambeau du protagoniste. Maintenant, les stars originales et les plus récentes de la série sont en route vers la nouvelle île Fortnite Chapter 3.

Vous pouvez voir Kait et Marcus se préparer au combat dans la bande-annonce de Fortnite divulguée liée ci-dessus, mais si vous ne voulez pas d’autres spoilers du chapitre 3, vous pouvez simplement vous en tenir à une capture d’écran de la bande-annonce divulguée intégrée ci-dessous.

La dernière collaboration d’Epic Games est avec… Epic Games, en quelque sorte.

Nul doute que les personnages feront partie de la série Gaming Legends, qui comprend déjà des visages célèbres tels que Kratos, Master Chief, Lara Croft et deux héros Resident Evil. C’est une série qui a été beaucoup mise à jour au cours de la dernière année, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’encore plus d’icônes de jeu fassent le saut vers Fortnite dans les plus brefs délais.

