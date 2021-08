Fuite des spécifications clés de la série Samsung Galaxy S22: voici tout ce que nous savons

David Imel / Autorité Android

Plusieurs spécifications de la série Samsung Galaxy S22 ont fuité. Les informations mettent en évidence les modifications apportées à la batterie, à l’appareil photo et au SoC sur les nouveaux téléphones.

Samsung est à plusieurs mois du lancement de ses prochains produits phares Galaxy S, mais cela n’a pas empêché les fuiteurs de suggérer ce que nous pouvons attendre des téléphones. Le pronostiqueur Twitter FrontTron a présenté plusieurs spécifications clés de la série Galaxy S22, combinant ce que nous avons déjà entendu avec de nouveaux détails.

Spécifications rumeurs de la série Samsung Galaxy S22

Pour commencer, le leaker révèle que le Samsung Galaxy S22 serait doté d’un écran LTPS de 6,06 pouces, tandis que le S22 Plus serait doté d’un écran de 6,55 pouces. Seul le Galaxy S22 Ultra devrait obtenir un panneau LTPO avec une empreinte de 6,81 pouces. Il semble que Samsung ne change pas beaucoup dans ce domaine par rapport à la série Galaxy S21.

Ensuite, la fuite révèle de nouvelles spécifications d’appareil photo pour le trio Galaxy S22. La source a précédemment déclaré que les Galaxy S22 et S22 Plus abriteraient un appareil photo principal de 50 MP, un tireur ultra-large de 12 MP et un capteur téléobjectif de 12 MP. Nous obtenons maintenant des détails sur la configuration de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra, suggérant que le téléphone contiendrait un capteur principal de 108 MP, deux téléobjectifs de 12 MP (contre 10 MP sur le S21 Ultra) et un autre appareil photo ultra-large de 12 MP. La configuration est également censée inclure l’autofocus laser.

S22 (arc-en-ciel)

R=Base, G=Plus, B=Ultra Batterie (estimation)

R: 3800

G : 4600

B : 5000 (1/2)

Les batteries alimentant le Galaxy S22 vanille et le S22 Plus pourraient être légèrement moins puissantes cette fois-ci. Les téléphones pourraient se contenter respectivement de 3 800 mAh et 4 600 mAh, par opposition aux batteries 4 000 mAh et 4 800 mAh des Galaxy S21 et S21 Plus. On estime que le Galaxy S22 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh, la même que le modèle Ultra actuel. La gamme devrait également ignorer une caméra sous-écran.

Disponibilité limitée des modèles Exynos avec GPU AMD

Samsung devrait alimenter les téléphones Galaxy S22 avec un nouveau chipset Exynos 2200 plus puissant. Sa spécialité sera les graphiques AMD qui apporteront des capacités de traçage de rayons et d’ombrage à taux variable aux téléphones.

Malheureusement, la dernière fuite affirme que la disponibilité des modèles Exynos Galaxy S22 sera très limitée en raison du faible rendement du chipset. En tant que tel, la plupart des marchés devraient obtenir la version Snapdragon 898 des téléphones avec le GPU Adreno.