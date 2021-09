Fuite des spécifications de l’appareil photo de la série Samsung Galaxy S22. Ne vous attendez pas à de grands changements.

in

Crédit: Robert Triggs / Android Authority La série Samsung Galaxy S22 peut ne pas changer grand-chose en ce qui concerne les spécifications de l’appareil photo. Une nouvelle fuite suggère que Samsung n’utilisera pas son nouveau capteur 200MP sur les téléphones. La caméra la plus haute résolution pourrait être un capteur 108MP sur le Galaxy S22 Ultra.

Les spécifications de l’appareil photo et d’autres détails de la série Samsung Galaxy S22 ont été divulgués. Selon la publication coréenne TheElec, Samsung lancera à nouveau trois modèles de la série Galaxy S22, portant le nom de code interne “Rainbow”.

Il n’est pas surprenant que nous verrons le Galaxy S22 vanille, le Galaxy S22 Plus et le S22 Ultra dans la gamme phare. Cependant, si vous vous attendiez à y trouver le nouveau capteur d’appareil photo 200MP de Samsung, vous seriez déçu.

Citant des sources, le rapport note que le Galaxy S22 Ultra haut de gamme comportera à nouveau un capteur principal de 108 MP, tout comme le Galaxy S21 Ultra régnant. Il aura trois autres caméras, dont un tireur ultra-large de 12MP. Les capteurs 108MP et 12MP devraient tous deux être dotés d’une stabilisation optique de l’image. Il n’y a pas de capteur de temps de vol 3D (ToF) là-dedans.

À l’avant, le Samsung Galaxy S22 Ultra abriterait un tireur selfie de 40 mégapixels. Encore une fois, il s’agit de la même configuration que le Galaxy S21 Ultra.

Pendant ce temps, le Galaxy S22 standard et le modèle Plus devraient avoir des spécifications d’appareil photo identiques. Selon le rapport, les deux emballeraient une matrice de trois caméras avec un zoom optique 3X et une caméra 10MP à l’avant.

Samsung couplerait également le Galaxy S22 Ultra avec un S Pen.

Le point de vente ajoute que Samsung commencera la production en série des nouvelles Galaxies en novembre, avec une disponibilité prévue pour janvier 2022.

Que pensez-vous des spécifications de l’appareil photo de la série Galaxy S22 divulguées? Répondez à notre sondage ci-dessus et envoyez-nous une ligne dans la section commentaires.