Fuite des spécifications de l’Oppo Watch 2, Snapdragon Wear 4100 Plus attendu

Oppo a lancé sa première montre intelligente exécutant Wear OS l’année dernière et il semble que la société prépare un successeur plus puissant. Selon une analyse des fichiers de firmware collectés par le tipster mlgmxyysd (via XDA Developers), l’Oppo Watch 2 pourrait venir avec le SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus.

Au moment où la montre Oppo a été lancée sur le Snapdragon Wear 3100, Qualcomm avait déjà dévoilé les SoC Snapdragon Wear 4100 plus rapides. La Mobvoi TicWatch Pro 3 est la seule smartwatch qui utilise actuellement le dernier chipset Qualcomm.

Le pronostiqueur suggère également que la nouvelle smartwatch Oppo obtiendra le coprocesseur Ambiq Apollo 4s. Oppo a co-développé le SoC avec Ambiq et a récemment confirmé lors d’une réunion médiatique en Chine qu’il figurera dans sa prochaine smartwatch.

La deuxième puce aidera apparemment l’Oppo Watch 2 à exécuter un RTOS de faible puissance en plus du système d’exploitation principal.

Le leaker révèle en outre que le logiciel de l’Oppo Watch de deuxième génération est basé sur Android 8.1 Oreo. Il n’exécutera pas Wear OS en Chine, mais le modèle international pourrait obtenir le logiciel de Google comme son prédécesseur. On ne sait pas si l’appareil obtiendra la version remaniée de Wear OS que Google développe avec Samsung ou s’il restera fidèle au logiciel dans son état actuel.

Ailleurs, l’Oppo Watch 2 devrait avoir sept modèles divisés en tailles 42 mm et 46 mm. Il pourrait venir avec 16 Go de stockage, contre 8 Go sur le modèle actuel. L’appareil est également conçu pour prendre en charge la connectivité eSIM. Certaines fonctionnalités attendues incluent la détection du stress, le contrôle de la caméra à distance, une interface utilisateur modifiée et une nouvelle application Relax. Cependant, ces résultats ne concernent que le modèle chinois de la smartwatch.