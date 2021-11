Fuite des spécifications du Motorola Edge 30 Ultra avec SD898 à bord

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Les spécifications d’un téléphone qui pourrait atterrir car le Motorola Edge 30 Ultra vient de fuir. Le téléphone ressemble à un produit phare haut de gamme, avec un Snapdragon 898. Le système de caméra arrière, cependant, semble ne pas avoir de téléobjectif.

Bien que Motorola soit l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, il ne réussit pas très bien sur le marché phare haut de gamme. La plupart de ses téléphones sont des appareils de milieu de gamme et des appareils économiques. C’est juste le créneau que Motorola s’est taillé pour lui-même.

Voir également: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

Pourtant, ce statut n’empêche pas l’entreprise d’essayer. Par exemple, aujourd’hui, certaines spécifications ont été divulguées pour un nouveau téléphone Motorola qui semblerait être le Motorola Edge 30 Ultra (ou peut-être le Motorola Edge X en Chine). Si les spécifications finissent par être légitimes, il pourrait s’agir d’un modèle phare haut de gamme, doté d’un processeur haut de gamme.

La source de ces informations est Nils Ahrensmeier (via Technik News), qui a été fiable dans le passé. Cependant, ce sont des spécifications divulguées, alors assurez-vous de les traiter avec scepticisme.

Les spécifications du Motorola Edge 30 Ultra ont été divulguées

Ces spécifications sont divulguées, alors ne les prenez pas pour définitives. Les voici:

Processeur: Snapdragon « SM8450 » (probablement un suivi SD888)

Affichage: OLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et résolution Full HD+

Caméras arrière : 50MP de large, 50MP ultra-large et 2MP de profondeur

Caméra frontale: 60MP

RAM: 8 ou 12 Go LPDDR5

Espace de rangement: 128 ou 256 Go UFS 3.1 non extensible

Puissance: Batterie de 5 000 mAh avec charge filaire de 68 W et pas de charge sans fil

Durabilité: Indice IP52

Système opérateur: Android 12 prêt à l’emploi

Les spécifications les plus notables ici sont la caméra selfie 60MP et la charge filaire 68W. Cette caméra selfie aurait l’un des nombres de mégapixels les plus élevés sur le marché, et la vitesse de charge filaire serait meilleure que tous les autres téléphones Motorola ainsi que les principaux produits phares de Google, Samsung et Apple.

Cependant, l’absence signalée de téléobjectif et l’indice IP52 signifient que vous n’obtiendrez pas un appareil haut de gamme du Motorola Edge 30 Ultra. La résolution Full HD+ serait également à la traîne par rapport à la plupart des produits phares haut de gamme de cette catégorie, tout comme l’absence de recharge sans fil.

Nous devrons attendre et voir comment cette fuite se développe. Il est possible que Motorola lance ce téléphone avant la fin de 2021.