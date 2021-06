Fuite des spécifications du Samsung Galaxy M32 : une étape latérale plutôt qu’une mise à niveau ?

Crédit: Samsung / Les spécifications composites du Samsung Galaxy M32 ont apparemment fuité. Les spécifications montrent un téléphone qui a encore beaucoup de points communs avec son prédécesseur.

La série Galaxy M de Samsung a rejoint la série A en proposant des téléphones à très bon budget depuis un certain temps déjà. Il semble que le Galaxy M32 soit le dernier appareil à sortir, et les spécifications viennent d’être divulguées.

Le pronostiqueur Ishan Agarwal a divulgué les spécifications du Galaxy M32 en conjonction avec 91mobiles, et cela ne ressemble pas à une mise à niveau claire du Galaxy M31. Le nouveau téléphone arbore apparemment un panneau FHD+ OLED de 6,4 pouces avec une encoche, un SoC MediaTek Helio G85, 4 Go à 6 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage extensible et une batterie de 6 000 mAh.

Les tâches de photographie sont censées être gérées par une configuration à quatre caméras, comprenant un appareil photo principal de 48 MP, un capteur ultra-large de 8 MP et une paire de capteurs de 5 MP pour les prises de vue macro et les effets de profondeur. Un appareil photo 20MP est censé gérer les selfies et les appels vidéo.

Dans l’ensemble, il semble que le Galaxy M32 soit très similaire au Galaxy M31 lancé l’année dernière. L’ancien téléphone a un panneau FHD+ OLED, la même batterie de 6 000 mAh et plus de RAM dans le modèle de base. Nous voyons également une configuration de caméra arrière similaire, mais avec un capteur principal de 64 MP sur l’ancien téléphone.

Une différence majeure est l’utilisation d’un SoC Helio G85 dans le nouveau téléphone par rapport à un Exynos 9611 dans le M31. Le chipset MediaTek utilise des cœurs de processeur plus récents (deux cœurs Cortex-A75 et six cœurs Cortex-A55) par rapport aux cœurs plus anciens (quatre cœurs Cortex-A73 et quatre cœurs A53) vus dans le processeur Exynos. Cela devrait lui donner l’avantage en termes de performances monocœur, mais l’ancien téléphone pourrait toujours avoir l’avantage sur les performances multicœurs en raison de ses cœurs plus lourds.

Samsung a également publié des images officielles de l’appareil (vues en haut de la page), révélant un boîtier de caméra arrière carré, un motif rayé à l’arrière et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Dans tous les cas, nous espérons que le Galaxy M32 est moins cher que son prédécesseur étant donné qu’il ne semble pas être une mise à niveau majeure.