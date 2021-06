Fuite des spécifications Honor 50, y compris les modèles Pro et SE

in

L’ancienne filiale de Huawei Honor a traversé une période difficile au cours des deux dernières années. Bien qu’il ait apparemment fonctionné principalement indépendamment de Huawei, il relevait toujours de l’égide de cette société. Cela signifiait que l’interdiction de Huawei, toujours en cours, s’est propagée à Honor.

Heureusement, Huawei a vendu sa propriété de Honor à une autre société, ce qui permet à Honor de revenir dans le jeu des smartphones, ce qui inclut la prise en charge des applications Google. La première grande sortie dans ces nouvelles circonstances est la série Honor 50, et maintenant nous avons quelques fuites de spécifications Honor 50 à partager (via Ishan Agarwal via 91Mobiles).

La société lancera officiellement ces téléphones la semaine prochaine le 16 juin. Nous n’aurons donc pas besoin d’attendre trop longtemps avant de savoir si ces spécifications sont légitimes. En attendant, voici ce que nous savons !

Spécifications du Honor 50 Pro

Le plus riche en fonctionnalités des trois, le Honor 50 Pro pourrait arborer un écran FHD+ OLED de 6,72 pouces. Sous le capot, il pourrait avoir un processeur Snapdragon 778G, qui prendrait en charge les connexions 5G. Ce processeur pourrait être alimenté par une batterie de 4 000 mAh qui pourrait se charger à une puissance étonnante de 100 W (filaire, évidemment).

Voir également: Comment fonctionne vraiment la charge rapide : votre guide de la charge rapide sans fil et filaire

À l’avant, le Honor 50 Pro pourrait arborer deux caméras selfie : un capteur principal de 32 MP et un tireur secondaire de 12 MP. Au dos, il pourrait y avoir quatre caméras :

108MP ƒ/1.9 principal 8MP ƒ/2,2 capteur de profondeur macro 2MP ultra-large 2MP

Agarwal postule que le Honor 50 Pro pourrait avoir des dimensions de 163,46 x 74,66 x 8,05 mm et peser 187 grammes.

Honneur 50

Fait intéressant, les spécifications de la vanille Honor 50 divulguées suggèrent qu’il pourrait être très, très similaire au Pro. En fait, dans au moins un domaine, cela pourrait même être mieux.

Le Honor 50 pourrait arborer un écran FHD+ OLED de 6,57 pouces, légèrement plus petit que l’écran du Pro. Agarwal soutient qu’il pourrait également avoir le même processeur Snapdragon 778G sous le capot. Cependant, ce processeur pourrait être alimenté par une batterie de 4 300 mAh dans le modèle vanille, qui est légèrement plus grande que la cellule du Pro. Cependant, il ne prendrait “que” en charge la charge rapide de 66 W.

Le Honor 50 n’aurait également qu’un seul appareil photo selfie – un appareil photo 32MP ƒ/2.2. La configuration arrière serait cependant la même que celle du Pro.

Enfin, le Honor 50 pourrait avoir des dimensions de 159,96 x 73,76 x 73,76 mm et peser 175 grammes.

Honneur 50 SE

Enfin, nous avons le Honor 50 SE, dont nous entendons parler pour la première fois aujourd’hui. Étant donné que ce sera le moins cher des trois, il s’écarte assez fortement des spécifications Honor 50 et 50 Pro détaillées ci-dessus.

Voir également: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

Premièrement, il pourrait avoir un écran FHD+ de 6,78 pouces, mais avec un panneau LCD au lieu d’OLED. Le processeur pourrait être un MediaTek Dimensity 900, ce qui ne serait pas aussi bon que le processeur Snapdragon des deux autres modèles. Il pourrait également adopter la batterie de 4 000 mAh du Honor 50 Pro mais s’en tenir à la vitesse de charge de 66 W du modèle vanille.

Sa caméra selfie solitaire pourrait être un capteur 16MP, et la caméra arrière pourrait être très différente des autres variantes. Agarwal dit qu’il pourrait proposer un module à triple objectif comprenant un objectif principal 100MP /1,9, un objectif ultra grand-angle 8MP ƒ/2,2 et une macro 2MP ƒ/2,4.

Agarwal soutient que le téléphone pourrait avoir des dimensions de 164,73 x 75,63 x 8 mm et peser 191 grammes.